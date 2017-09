Müllheim Bewohner randaliert mit Messer

Müllheim. In die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Eisenbahnstraße in Müllheim musste die Polizei am Dienstag um kurz vor 12 Uhr gleich mit mehreren Streifenbesatzungen anrücken. Laut Mitteilung eines Zeugen randalierte dort ein 36-jähriger, aus Gambia stammender Mann in der Gemeinschaftsküche mit einem Messer in der Hand. Mitbewohner sollen dabei offenbar auch bedroht worden sein. Da vom Messer zunächst jede Spur fehlte, sollte der Mann zunächst zum Schutz der Beamten durchsucht werden. Da sich der 36-Jährige jedoch den Anweisungen der Polizei widersetzte, wurde ein Polizeihund eingesetzt. Der aufgebrachte Bewohner wurde dabei am Arm verletzt. Das Messer wurde bei einer anschließenden Durchsuchung schließlich sichergestellt.