Müllheim (do). Die Müllheimer Feuerwehr ist entsprechend den Vorgaben des Feuerwehrgesetzes technisch und personell gut aufgestellt. Im Blick auf die künftige Entwicklung sind jedoch einige Maßnahmen erforderlich. Das ging aus der Bilanz hervor, die Hauptkommandant Michael Stöcklin dem Gemeinderat vorstellte. Anlass war die Fortschreibung des 2010 erstellten Feuerwehrbedarfsplans.

Die 367 aktiven Feuerwehrleute in Müllheim verteilen sich auf sieben Abteilungen, darunter sind die Jugendabteilung mit 74 und die Altersmannschaft mit 84 Mitgliedern. Die Einsatzstatistik der zurückliegenden Jahre zeigt pro Jahr im Schnitt 219 Einsätze, die Tendenz hier sei steigend, sagte Stöcklin. Grund dafür ist die Zunahme der Überlandhilfe, denn die Müllheimer Feuerwehr verfügt unter anderem über ein Fahrzeug mit Drehleiter.

Die Zeitvorgaben von der Alarmierung bis Eintreffen am Einsatzort seien in Müllheim erfüllt, allerdings nur, weil auch die Ortsteile über eigene Feuerwehrabteilungen verfügen. Diese müssten auch in Zukunft erhalten bleiben. Als nächste große Zukunftsinvestition steht die Ersatzbeschaffung für das 29 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug an, die der Gemeinderat im November beschlossen hatte. 429 000 Euro wird das Fahrzeug kosten, das Ende 2017 in Dienst gestellt werden soll. Angesichts des Wachstums der Stadt durch die Ausweisung neuer Baugebiete und die Verdichtung der Wohnbebauung in der Innenstadt sei es unerlässlich, das technische Wartungspersonal aufzustocken.

Langfristig verbesserungsbedürftig ist nach Stöcklin die Situation der Gerätehäuser. Die Verlagerung des Gerätehauses ist schon seit Jahren in der Diskussion, denn die Lage in der Hauptstraße ist sehr beengt, beide Zufahrten von der Hauptstraße und von der Mühlenstraße her sind nach Stöcklin weder für den Arbeits- noch für den Übungsbetrieb optimal, zumal jetzt über die Südausfahrt auch der Parkplatz für das Hotel im Alten Spital erschlossen wird. Immer wieder komme es hier zu „Nadelöhrsituationen“, wenn die Rangierflächen zugeparkt sind. Auch sei die Bausubstanz sanierungsbedürftig.

Man müsse deswegen zügig einen neuen Standort definieren, empfahl er dem Gemeinderat. 2021 soll auch Feldberg ein neues Fahrzeug bekommen, in dem Löschwasser transportiert werden kann. Dafür muss allerdings die bestehende Garage erweitert werden. Der Gemeinderat nahm den fortgeschriebenen Feuerwehrbedarfsplan zustimmend zur Kenntnis.