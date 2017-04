Müllheim Mehrmals mit der Faust ins Gesicht g eschlagen

Müllheim. Zu einer Körperverletzung ist es am Dienstag gegen 20.15 Uhr in Müllheim gekommen. In der Unterführung zwischen Klosterrun- und Alte Poststraße gerieten zwei Männer in Streit. Dieser eskalierte, indem einer der beiden Männer seinem Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Alte Poststraße. Trotz sofortiger Fahndung durch die Polizei konnte er nicht mehr aufgefunden werden.

Das Opfer erlitt durch den Angriff Gesichts- und Mundverletzungen und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Der flüchtige Täter wurde wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug eine dunkle Jeans und dunkle Oberbekleidung. Die Polizei Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07631/17880 um sachdienliche Hinweise.