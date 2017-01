Er ist eine wichtige Stütze der katholischen Kirchengemeinde sowie des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Müllheim: Kilian Kind. Sein langjähriges ehrenamtliches Engagement haben Stadt und Land jetzt mit der Verleihung der Landesehrennadel und dem Ehrenglas der Stadt gewürdigt.

Müllheim. Die Ehrung fand an Dreikönig im katholischen Gemeindehaus statt.

Seit mehr als 53 Jahren ist Kilian Kind Mitglied des katholischen Kirchenchors in Müllheim und auf den Tag genau seit 35 Jahren – seit dem 6. Januar 1982 – auch dessen Vorsitzender und damit der Motor und die „gute Seele“ des Chors, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Aber nicht nur in dieser Funktion, sondern auch durch sein außerkirchliches Engagement sei er seit Jahrzehnten nicht nur eine unverzichtbare Stütze der katholischen Kirchengemeinde, sondern auch des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in der Stadt.

Kilian Kind hat mit dem Kirchenchor über all die Jahre die musikalische Gestaltung der Gottesdienste in der katholischen Pfarrkirche mitbestimmt, die Chronik des Vereins geführt und die verschiedenen Auftritte des Chors organisiert. Außerdem hat er an vielen, nicht nur musikalischen, außerkirchlichen Ereignissen mitgewirkt. So beispielsweise bei der Einweihung des Bürgerhauses oder bei Benefizkonzerten zugunsten einer Orgel in der stadteigenen Martinskirche.

Unter seiner Regie und Organisation war der Chor auch fast 40 Jahre lang mit einer eigenen Laube auf dem Müllheimer Stadtfest vertreten.

Auch den „Narren“ war er durchaus zugetan und hat Fastnachtsveranstaltungen im katholischen Gemeindehaus organisiert. Zudem war er mit dem Chor auch über viele Jahre aktiv am Fastnachtsumzug der „Müllemer Hudeli“ beteiligt.

Darüber hinaus war und ist er – gemeinsam mit seiner Frau Angela – sehr engagiert im Austausch mit den Partnergemeinden, insbesondere mit dem Ledrotal. Viele Jumelagefeiern hat er bereits mitorganisiert und auch mitgestaltet. Bis heute pflegt er zudem den regelmäßigen musikalischen und persönlichen Austausch mit den Freunden im italienischen Ledrotal.

Dass ihm das „Fremde“ nicht fremd ist, zeigt sich auch in seinem Engagement für in Müllheim lebende Flüchtlinge, für deren Einbindung er sich einsetzt.

Ehrenamtlich steht er zudem auch seit neun Jahren dem Vorstand des Bürgersozialfonds als Rechner zur Verfügung.

„Menschen wie Kilian Kind, die in verschiedenen Bereichen das Leben in unserer Stadt aktiv mitgestalten und damit auch ganz wesentlich zur Lebensqualität in unserer Stadt beitragen, verdienen unser aller Respekt und Anerkennung und sind ein Vorbild für die nachfolgende Generation,“ sagte Günter Danksin, Beigeordneter der Stadt, in der Laudatio.