Müllheim Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Markgräflerland. Mehrere Fälle von betrügerischen Anrufen hat es im Markgräflerland gegeben. Der Polizei wurden bislang vier Fälle von Anrufen mit betrügerischem Hintergrund gemeldet, die sich am Sonntagabend zwischen 21.45 und 22 Uhr ereignet haben sollen.

Der unbekannte Anrufer, der offensichtlich gezielt ältere Frauen als Opfer ausgewählt hatte, gab sich in zwei Fällen in Müllheim als Polizeibeamter aus. Bei einer Tat in Auggen handelte es sich vermutlich um eine Art „Schockanruf“. Bei einem weiteren Anruf in Elzach könnte es sich um einen versuchten „Enkeltrick“ gehandelt haben. In allen bekannt gewordenen Fällen wurde die Betrugsmasche entweder durch die Opfer selbst oder durch deren Angehörige erkannt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Die Polizei bittet Geschädigte oder Zeugen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben, sich an ihre nächste Polizeidienststelle zu wenden. Weitere Informationen für Opfer gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Freiburg (Tel. 0761/29608-25) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.