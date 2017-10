Müllheim Sexualdelikt: 31-Jähriger sitzt in U-Haft

Müllheim. Ein 31-jähriger Mann wurde in Müllheim festgenommen. Gegen ihn besteht dringender Tatverdacht wegen eines Sexualdelikts. Der Mann sitzt wegen des Vorwurfs der versuchten Vergewaltigung in Untersuchungshaft.

Eine 47-jährige Frau aus Müllheim hatte sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet, um ein Sexualdelikt anzuzeigen. Sie gab an, gegen 17 Uhr auf dem Nachhauseweg in Müllheim in der Nähe des Finanzamts von einem Mann angesprochen worden zu sein. Beide seien ein Stück zusammen gegangen.

Dann hätte der Mann sie in ein Haus im Senfbodenweg gedrängt. Dort hätte er versucht, sie zu vergewaltigen. Diesen Übergriff hätte sie abwehren können. Anschließend sei ihr die Flucht gelungen.

Die Polizei leitete sofort, unter Hinzuziehung einer professionellen Opferbetreuung, die erforderlichen Ermittlungen ein. Der Tatverdächtige, gegen den die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls beantragt hat, wurde festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Freiburg vorgeführt.

Der 31-jährige Mann mit gambischer Staatsbürgerschaft befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.