Müllheim (sih). Der Schriftzug „Markgräflerland“ ist geblieben, ansonsten präsentiert sich das neue, 80 Seiten starke VHS-Programm in neuer Optik. Das Titelbild zeigt einen Bergsteiger, dem eine hilfreiche Hand Unterstützung für die letzten Meter bis zum Gipfel leistet. Es wurde ebenso wie das neue Logo mit den vielen farbigen Kreisen von einer professionellen Agentur gestaltet. Wie VHS-Leiterin Stefanie Heuberger erläutert, kam es zur neu aufgestellten Außendarstellung infolge einer bundesweiten Initiative des deutschen VHS-Verbands, der sich fortan ein einheitlicheres Erscheinungsbild der Volkshochschulen wünscht. Neu sind nicht nur das Erscheinungsbild und etliche Angebote. Neu ist auch der wachsende Bedarf im Sprachbereich speziell für „Deutsch als Fremdsprache“. Neben Deutschkursen vom Niveau A1 bis B2 laufen derzeit acht Integrationskurse auf unterschiedlichen Niveaustufen, alle zwei Monate beginnt ein neuer Kurs. VHS stößt an ihre räumlichen Grenzen Um die vielen Anfragen rund um diese Kurse zu kanalisieren, gibt es hierfür fortan immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr eine wöchentliche Sprechstunde. Hinsichtlich der Zahl der Dozenten und der Räume stoße man an seine Grenzen, so Heuberger. Sie gehe nun auf die Suche nach ein oder zwei großen Seminarräumen. Des weiteren habe sich die VHS um staatlich geförderte Deutschkurse B2 und berufsbezogene Sprachkurse beworben. Ein absolvierter Kurs B2 sei unerlässlich, um eine Ausbildung machen zu können, sagt Heuberger. Die Teilnahme daran sollte ihrer Meinung nach nicht an fehlenden Eigenmitteln potenzieller Kursteilnehmer scheitern. Auch in einem ganz anderen Bereich, dem stetig wachsenden, großen Fachbereich Gesundheit & Ernährung könne man weitere Räumlichkeiten gut gebrauchen, stellt sie fest.