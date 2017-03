Müllheim Werkzeuge aus Stein

Müllheim. Auf eine gut besuchte Sonderausstellung „Stein-Zeiten. Vom Faustkeil bis zum Mühlstein“ blickt das Markgräfler Museum Müllheim zurück. Die Ausstellung, die vom Arbeitskreis Archäologie im Museumsverein in Kooperation mit dem Museumsteam erarbeitet wurde, kann noch bis Sonntag, 26. März, besichtigt werden.

Die Schau habe mit dem Versuch, einen Einblick in die Technikgeschichte der Steinbearbeitung zu geben, einen besonderen Akzent gesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Dass dabei die Vorgeschichte besonders gut vertreten war, liege auch an den besonders günstigen Fundumständen im Markgräflerland und im Stadtbereich Müllheim, wo selbst der Neandertaler schon seine Werkzeuge hinterlassen habe.

Die Ausstellung spannt insgesamt einen weiten zeitlichen Bogen vom hunderttausend Jahre alten Faustkeil über Mühlsteine, ohne die es noch vor hundert Jahren kein Brot gegeben hätte, bis zu den aktuellen Solarpaneelen mit ihren Siliciumzellen.

Ein Schwerpunkt der Fundschau ist der prähistorischen Steinzeit gewidmet: Ein kleiner Film, extra für die Ausstellung konzipiert, zeigt die experimentelle Herstellung einer 25 000 Jahre alten Waffenspitze, wie sie erst kürzlich in Feldberg gefunden wurde.

Zur Finissage am 26. März ab 15 Uhr wird gezeigt, wie in grauen Vorzeiten Werkzeuge aus Stein hergestellt wurden: Marek Thomanek von der „Steinzeitwerkstatt“ führt an diesem Nachmittag seine Fertigkeit vor. Ebenfalls am letzten Öffnungsnachmittag wird ermittelt und belohnt, wer in dem archäologischen Ratespiel, das die Ausstellung begleitete, alle Fragen richtig beantwortet hat. An diesem Spiel haben sich besonders viele Jugendliche beteiligt.

In der Ausstellung sind neben Beständen des Markgräfler Museums wertvolle Stücke aus privaten Sammlungen und zahlreiche Leihgaben aus Spezialmuseen aus ganz Baden-Württemberg zu sehen. Diese ausgeliehenen Objekte werden wieder in die ursprünglichen Sammlungen zurückkehren.n Öffnungszeiten des Markgräfler Museums: täglich außer montags von 14 bis 18 Uhr, www.markgraefler-museum.de.