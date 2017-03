Müllheim Zocken und Billard spielen

Von Katharina Maß

Der Jugendraum in Maulburg bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit im Ort andere Jugendliche zu treffen und sich mit ihnen zu unterhalten oder Billard zu spielen. Außerdem werden immer wieder gemeinsame Aktivitäten organisiert.

„Also die Stimmung ist hier eigentlich immer sehr angenehm“, sagt Clarissa Guth, Betreuerin des Maulburger Jugendraums. Dieser liegt direkt unter dem Schwimmbad in der Alemannenhalle und ist ein heller, lichtdurchfluteter Raum. An einer Wand steht ein von den Besuchern selbstgebautes Sofa mit grünen Kissen, an der Decke hängt eine Diskokugel, die Lichtreflexe an die Wand malt, und über Boxen läuft Musik. In der Mitte des Raums, der von Bildern geschmückt wird, steht ein Billardetisch, an dem einige Jugendliche spielen. Am anderen Ende steht ein Tischkiker. Die meisten Besucher in Maulburg sind zwischen 17 und 21 Jahre alt und männlich, aber schon Jugendliche ab zwölf Jahren können jeden Freitag und Montag ab 17.15 Uhr in die Alemannenstraße 7 kommen. „Man hat hier Spaß und kann sich mit den Leuten gut unterhalten und Billard spielen“, sagt der 17-jährige Phil. An diesem Freitag ist der Raum gut besucht, einige Jugendliche zocken in einer Sofaecke. Hier können sie mitgebrachte Konsolen an einen Fernseher anschließen. „Ich bin ab und zu nach der Arbeit da, um Freunde zu sehen und Spaß zu haben“, erklärt Rico (19), der seit etwa zwei Jahren den Jugendraum besucht und nun mit einigen anderen Jugendlichen zockt. Unter ihnen ist die 20-jährige Geraldine, die heute ihren guten Freund Sebastian (21) begleitet hat, weil es hieß, dass es später noch Pizza geben soll. „Ich bin gekommen, weil ich hier viele Leute kenne und der Raum eine Möglichkeit ist, raus zu kommen und hier zu chillen oder Dart und Skipper zu spielen. Ich hab auch schon bei vielen Aktionen mitgemacht, wie beim Sofabau oder als wir die Toiletten gestrichen haben“, erzählt er. Die Aktionen finden je nach Interesse der Jugendlichen statt. Mal kocht man gemeinsam oder bäckt Waffeln, im Sommer wird draußen öfter gegrillt. An sich richtet sich viel nach den Jugendlichen, so auch die Öffnungszeiten. Wenn die Besucher des Jugendraums sich dort auch mal am Wochenende oder in den Ferien an anderen Tagen als Montag und Freitag treffen wollen, geht das nach Absprache auch. Zudem sind die Aktionen interessenorientiert. So war eine Gruppe etwa schon gemeinsam Kegeln. „Das hier ist einfach ein Ort, an dem man sich mit Leuten trifft. Das ist einfach chillig und sonst gibt`s ja auch nichts in Maulburg“, sagt Selina. Die 20-Jährige geht schon seit rund zweieinhalb Jahren in den Jugendraum. Genauso Bianca, die kommt, um Freunde in angenehmer Atmosphäre zu treffen. „Es macht einfach Spaß, zusammen zu sein ohne die ganze Zeit aufs Handy zu schauen. Man kann Billard spielen oder zocken, und man lernt immer neue Leute kennen, das ist natürlich wichtig“, fasst Marco (20) zusammen.

Und so nutzen auch den restlichen Abend noch viele Jugendliche das Angebot des Jugendraums und zockten gemeinsam oder spielten Billard.