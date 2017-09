Müllheim Zwei Weltmarktführer im Markgräflerland

Müllheim. FDP-Bundestagskandidat Christoph Hoffmann und Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Rülke haben die beiden Müllheimer Betriebe Auma (Armaturen- und Maschinen-Antriebe) und Neoperl besichtigt.

Bei Auma wurden sie von den Geschäftsführern Jörg Hoffmann und Henrik Newerla durch das Werk geführt. Auma baut und vertreibt mit 2350 Mitarbeitern an 30 Standorten weltweit elektrische Stellantriebe und Armaturengetriebe für Kraftwerke, Entsalzungsanlagen und Schiffe. 90 Prozent der Produkte gehen ins Ausland. Entwicklung und Wertschöpfung finden in Müllheim statt.

Ein Beispiel für die technologische Überlegenheit der Auma-Antriebe sei das derzeit effizienteste Gaskraftwerk der Welt in Bouchain in Frankreich, heißt es in der Pressemitteilung. Dort wurde die Armaturenautomatisierung durch elektrische Stellantriebe von Auma realisiert.

„Für die zukünftige europäische Energieversorgung dringt Auma auf ein länderübergreifendes Strom- und Glasfasernetz“, heißt es weiter. Die Industrie 4.0 brauche eine funktionierende Infrastruktur. Newerla merkte zudem an, dass man die Erfahrung gemacht habe, dass sich die Produktion der hochspezialisierten Stellantriebe mit ihren extremen Anforderungen an Präzision in Müllheim kostengünstiger realisieren ließe als zum Beispiel in China.

Zweite Station des Industriebesuchs war Neoperl. Geschäftsführer Fabian Wildfang informierte die Gäste über die Produktpalette: „Innovative Erzeugnisse rund um das Thema Trinkwasser“. Neoperl-Produkte formen den Wasserstrahl, regeln die Durchflussmenge und schützen das Wasser vor Verunreinigungen. Die Wasserstrahlregler von Neoperl sorgen dafür, dass man beim Händewaschen oder Duschen nicht zuviel Wasser verbraucht. Hersteller der wirkungsvollen Komponenten ist Neoperl in Müllheim, Teil der gleichnamigen Firmengruppe, mit 1700 Mitarbeitern in 17 Ländern. Fabian Wildfang: „Als globaler Marktführer beliefern wir die bedeutendsten Armaturenhersteller sowie Industriekunden und den Handel weltweit.“ Neoperl hält global über 1000 Patente.

Die Fertigung in Müllheim sei derzeit voll ausgelastet. 120 Zeitarbeitskräfte würden aktuell gebraucht, um Auftragsspitzen sowie Lücken durch Urlaub und Krankheit zu überbrücken. Gearbeitet werde in vielen Bereichen im Drei-Schicht-Betrieb. Es sei generell herausfordernd, Fachkräfte zu finden, so Wildfang. Deshalb sorge man für die Belegschaft und achte darauf, sie gesund zu erhalten.

Hoffmann und Rülke zogen eine positive Bilanz der Industriebesuche. „Wir haben herausragende mittelständische Betriebe gesehen, von Unternehmerfamilien geführt, die sich persönlich um ihre Mitarbeiter kümmern und die aufgrund ihrer innovativen Überlegenheit Weltmarktführer in ihren Branchen sind“, so ihr Fazit.