Neuenburg 75 Rettungsschwimmer ausgebildet

Müllheim/Neuenburg. Mitte Mai beginnt die Badesaison. Zeit für die Lebensretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Müllheim-Neuenburg, eine Bilanz über das vergangene Jahr zu ziehen.

Rückblick Schwerpunkt der Arbeit ist laut Pressemitteilung der DLRG die Ausbildung im Schwimmen und Rettungsschwimmen, um so Ertrinkungs- und Badeunfällen vorzubeugen. Die Kindergruppen, in denen die Schwimmausbildung stattfindet, seien gut gefüllt. Erfreulicherweise konnte im Herbst mit einer neuen Trainingsgruppe für Zehn- bis Zwölfjährige die Lücke zwischen der Kinder- und Jugendgruppe geschlossen werden.

Ausbildung In drei Rettungsschwimmkursen wurden im vergangenen Jahr knapp 75 Rettungsschwimmer ausgebildet, 23 Teilnehmer haben erfolgreich die Prüfung für das Rettungsschwimmabzeichen in Silber bestanden und 51 Teilnehmer das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze erworben, darunter 43 Siebtklässler des Kreisgymnasiums Neuenburg.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Kreisgymnasium fand zudem ein Erste Hilfe-Kurs für die angehenden Schulsanitäter statt, und im September wurde anlässlich der Woche der Wiederbelebung im Biologieunterricht der siebten Klassen ein Reanimationstraining mit den Schülern durchgeführt.

Einsatz Die in den überörtlichen Wasserrettungsdienst eingebundene Einsatzgruppe mit Tauchern und Strömungsrettern wurde im vergangenen Jahr insgesamt 18 Mal alarmiert.

Besonders nahe ging den Helfern ein Großeinsatz im südlichen Nachbarbezirk, nachdem ein neunjähriger Junge Mitte April in Wollbach in einen hochwasserführenden Bach gestürzt war. Aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit war die Suche auf den Rheinabschnitt zwischen der Kandermündung und Neuenburg ausgedehnt worden. Der Junge konnte erst am Folgetag tot im Bach aufgefunden werden.

Ein nächtlicher Einsatz führte die Einsatzkräfte Mitte Juli ebenfalls an den Rhein, um zwei Personen zu suchen, die bei einem nächtlichen Bad bei Rheinweiler verschwunden waren. Beide tauchten unversehrt wieder auf.

Darüber hinaus sicherten die Rettungsschwimmer der Ortsgruppe die Rheinregatta des Vereins „Grißheim aktiv“ ab. Hier konnten die Einsatzkräfte bei der Heimfahrt von der Veranstaltung noch bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn Erste Hilfe leisten.

Im Einsatzbereich leisteten die ehrenamtlichen Helfer der DLRG mehr als 400 Stunden Dienst, darin enthalten ist auch der Wachdienst in den Schwimmbädern in Müllheim und Neuenburg.