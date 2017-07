Neuenburg Nach 300 Prüfungen stehen nun viele Türen offen

Neuenburg am Rhein. Gewonnen haben sie alle, die 69 Absolventen der Mathias-von-Neuenburg Realschule, denn alle haben ihr Ziel erreicht: Sie haben die Realschulabschlussprüfung mit Erfolg absolviert, wozu ihnen Rektor Thomas Vielhauer im Stadthaus in Neuenburg gratulierte.

Insgesamt seien das an die 300 Prüfungen gewesen, wenn man alle Bausteine mitrechne, aus denen die Abschlussprüfung bestehe. Mit diesem mittleren Bildungsabschluss stünden, so Vielhauer, den Absolventen nun „alle Türen offen“.

Dass auch einige der Absolventen mit einer gewissen Wehmut an diese gemeinsam verbrachten Jahre zurückdenken werden, wurde bei der „Oscarverleihung“ deutlich, anlässlich derer viele Lehrer für spezielle Tätig- oder Fähigkeiten mit einem Augenzwinkern gewürdigt wurden. So erhielten zum Beispiel Uwe Kiesinger als bester Schwabe, Rafael Machado als „Hottest Teacher“, Johannes Fricke als bester Musiker und Christian Karg als bester Hausmeister einen Oskar. Auch die Jungs der 10c hätten für ihre Performance als „Pink boys“, bei der sie in rosafarbenen Tütüs den Schwanensee tanzten, einen Oskar verdient, darin war sich das Publikum einig.

Die Diashows über die Schulzeit, ein Ratespiel für die Klassenlehrer mit Babybildern oder kleine Szenen aus dem Schulalltag erhielten ebenfalls viel Applaus.

Als Schulbeste wurde Sophie Held ausgezeichnet, für einen Notendurchschnitt von 1,1 erhielt sie den Preis der Stadt Neuenburg sowie einen Schulpreis. Sprachpreise für besondere Leistungen in Englisch beziehungsweise Französisch, gespendet von der Volksbank Müllheim, erhielten Semiha Ismailova und Milena Ritzki, während Julia Lakus den Preis in Mathematik, gestiftet von der Sparkasse Markgräflerland, in Empfang nehmen durfte. Auch den Preis in EWG (Erdkunde/Wirtschaftkunde/Gemeinschaftskunde) unterstützte die Sparkasse Markgräflerland, er ging an Süeda Yavuz.

Der Preis in Naturwissenschaften, gesponsert vom Förderverein der Realschule, ging an Nelly Schwarzkopf, den Preis in Technik erhielt Leon Lang, in Geschichte Alisia Furler und in Musik Marvin Tröndle.

Folgende Schüler haben die Abschlussprüfung an der Mathias-von-Neuenburg-Realschule bestanden:

Auggen: Sophie Marleen Eckey, Dennis Kaiser, Louis Müller, Sarah Zimmermann; Bad Bellingen: Jay Rongen; Buggingen: Tobias Hildebrand; Ehrenkirchen-Norsingen: Delia Keßler; Müllheim: Domenico Kreibich, Dana Rolheiser; Neuenburg: Cem Akbay, Leoni Andres, Marc Bornemann, Milena Diringer, Laura Ecke, Alisia Furler, Leonard Paul Graf, Sophie Held, Henri Holzreiter, Colin Holzwarth, Muhammet Horuz, Beyza Horuz, Natalia Hösl, Julia Hummel, Tabea Imm, Selma Ismailova, Semiha Ismailova, Teresa Jägle, Anna Karg, Jennifer Julia Kauz, Laura Kirner, Jakob Simon Kleiber, Nicolas Jan Krusch, Lidia Kunstmann, Julia Lakus, Leon Lang, Christof Maier, Miles Marcinkowski, Luca Mayer, Selin Mutlu, Celina Nagel, Lena Ortlieb, Enrique Pérez Morte, Milena Ritzki, Ilayda Saglam, Evelina Schaforostow, Jan Niklas Schaufelberger, Pauline Christina Scherrer, Ana Dolores Schlachter, Rebecca Schütt, Nelly Schwarzkopf, Linda Maria Simon, Jonathan Stiller, Laura Maria Klara Vögele, Lea Wagner, Samuel Waidele, Komal Wassie, Melina-Marie Weisgerber, Jonas Hubert Widder, Marco Josef Wiesler, Eric Wiesler, Süeda Yavuz, Alina Zarling; Schliengen: Jonas Dietsche, Demirkan Dursun, Peter Lang, Ilea Lömker, Olivia Mathias, Marvin Tröndlin, Nadja Zimmermann; Staufen: Michelle Foucauld