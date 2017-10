Neuenburg Radfahrer von Auto angefahren

Neuenburg am Rhein. Ein Fahrradfahrer ist am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der Straße „Im Wuhrloch“ in Neuenburg von einem Auto angefahren worden. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des Wagens mit französischer Zulassung entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um einen silberfarbenen Citroen Kombi gehandelt haben, der von einem Mann gelenkt wurde. Nach dem Unfall erkundigte sich eine Frau nach dem Befinden des gestürzten Radfahrers, der die Hilfe jedoch nicht in Anspruch nahm.

Die Polizei in Müllheim bittet Zeugen des Vorfalls und die bislang unbekannte, helfende Frau, sich unter Tel. 07631/17880 zu melden.