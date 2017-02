Von Dorothee Philipp

Die Neuenburger Rheinschule ist eine „gute Ganztagsgrundschule“. Für ihre Qualität bekam sie jetzt ein Zertifikat des Staatlichen Schulamts Freiburg.

Neuenburg am Rhein. Überreicht wurde die Urkunde von den beiden Schulrätinnen Barbara Wunsch-Rams­perger und Monika Blum-Thol an Schulleiterin Michaela Münch im Rahmen einer kleinen Feier mit allen Kooperationspartnern der Ganztagsangebote sowie Bürgermeister Joachim Schuster als Vertreter der Stadt als Schulträger.

Mit dieser Art Auszeichnung will die Behörde einen Ansporn schaffen, Ganztagsschulen pädagogisch sinnvoll und gesamthaft zu strukturieren, was weit über einen Unterrichtsvormittag und Betreuung am Nachmittag hinausgehe, sagte Blum-Thol. Das Zertifikat sei ein Novum und Neuenburg die erste Schule, die es erhält.

Den Impuls für diese Art Bewertung gab vor zwei Jahren eine Tagung in Herbolzheim, der eine Qualifizierungsreihe mit Fortbildungsangeboten für die Lehrenden und Betreuungskräfte folgte. Um sich für die Zertifizierung anzumelden, mussten außerdem zwei Pflichtmodule besucht werden. Am Ende stand ein Visitationstag mit Unterrichtsbesuch und Rundgang durch die Schule, erläuterte Blum-Thol das Procedere.

Eine solche Qualität bei der Gestaltung eines für die Kinder erfüllenden Schulalltags sei nicht selbstverständlich, sagte die Schulrätin. Sie lobte die Stadt Neuenburg, die als Schulträger vorbildlich in die Angebote investiere. So werden beispielsweise die Musikangebote in Zusammenarbeit mit der Musikschule Markgräflerland von der Stadt finanziert, was eine hohe Unterrichtsqualität sicherstelle. Auch hat die Stadt wieder drei so genannte Bufdi-Stellen für die Schule geschaffen, in denen sich junge Menschen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes sozial und kulturell engagieren. „Man kann die Schulen in unserem Bezirk an einer Hand abzählen, die so gut aufgestellt sind“, lobte Blum-Thol.

Beeindruckt sei das Visitationsteam nicht nur von der Qualität der Betreuungsangebote und von den Abläufen im Schulalltag, die auf die Ganztagskonzepte abgestimmt sind, sondern auch von der Sauberkeit, die man in der Rheinschule vorfand. Vier Punkte, in denen die Rheinschule vorbildlich agiert, hebt das Zertifikat heraus: Die Unterrichts- und Lernkultur, die Rhythmisierung des Tagesablaufs, die Raumkonzeption und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern.

Bürgermeister Schuster freute sich mit der Rheinschule über die offizielle Anerkennung. Das Zertifikat sei das Ergebnis von harter Arbeit, lobte er. Für Stadtverwaltung und Gemeinderat habe Schule und Bildung einen hohen Stellenwert. Die Investitionen in Schulen und die Betreuung von Vorschulkindern seien für die Stadt außerdem ein wichtiger Standortfaktor: Die angesiedelten Firmen hätten es leichter, qualifiziertes Personal zu finden, wenn ausreichend Angebote im Bildungsbereich vorhanden seien, sagte der Bürgermeister.

Er griff auch zustimmend den Vorschlag des Schulamts auf, das Profil der Rheinschule in Richtung Sport zu schärfen. Das passe optimal in die thematische Zielsetzung für die Landesgartenschau 2022, wo Sport, Gesundheit und Bewegung im Mittelpunkt stehen sollen. Auch das Kreisgymnasium habe schon einen Leistungskurs Sport, außerdem gebe es bereits in den Kindergärten verschiedene Bewegungsangebote.