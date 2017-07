Neuenburg Vergnügungspark und viel Musik

Das traditionelle Neuenburger Nepomukfest ist eines der ältesten Straßenfeste in Baden-Württemberg und bietet am kommenden Wochenende wieder ein buntes Programm.

Neuenburg am Rhein. Viele Neuenburger Vereine und ihre ehrenamtlichen Helfer beteiligen sich seit 1969 an der Organisation des Nepomukfestes mit seinen historisch bemalten Lauben. Das Fest beginnt am Freitag, 14. Juli, um 17 Uhr auf dem Marktplatz und endet am Montag, 17. Juli, mit einem großen Feuerwerk gegen 23 Uhr, das auf dem Gelände des Wuhrloches mit musikalischer Umrahmung abgebrannt wird.

Programm

Auf dem Plan stehen unter anderem jeweils ab 20 Uhr die Tanzbands „Skyline“ (Freitag), „Atlantis“ (Samstag), „Gin Fizz“ (Sonntag) und „Fashion Project“ (Montag) sowie ein Musikprogramm der örtlichen Musikvereine „Eintracht“ Grißheim, Trachtenkapelle Steinenstadt und der Stadtmusik Neuenburg.

Am Sonntag wird von 10 bis 11 Uhr zum zweiten Mal ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Rathausplatz gefeiert. Bei schlechtem Wetter findet dieser in der katholischen Kirche statt.

Vergnügungspark

Nicht fehlen darf auf dem Nepomukfest der Vergnügungspark mit verschiedenen Fahrattraktionen wie Autoskootern, Kinderkarussell und einem großen Riesenrad, das den Blick über die Rheinebene, den Schwarzwald und die Vogesen schweifen lässt. Der Vergnügungspark hat am Freitag bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Für die Kleinen findet am Samstag ab 15 Uhr ein Kinderfest auf dem Konstantin-Schäfer-Platz vor dem Bildungshaus Bonifacius Amerbach statt. Hinzu kommt ein Luftballonwettbewerb.

Verkehr

Bis zum 19. Juli ist die Breisacher Straße ab Wolfsgrünstraße bis Schlüsselstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Gesperrt wird über die Festtage auch die Pfarrer-Christen-Straße ab Spitalstraße in Richtung Rathaus. Weiterhin gesperrt werden die Kapuzinerstraße, westliche Dekan-Martin-Straße, Metzgerstraße, Rathausplatz, Salzstraße und Franziskanerplatz. Die Spitalstraße und die Pfarrer-Christen-Straße werden in West-Ost- und Süd-Nord-Richtung als Einbahnstraße eingerichtet.

Das Parken auf der Westseite der Breisacher Straße von Zienken her kommend ist bis zur Wolfsgrünstraße gestattet. Geparkt werden darf auch auf der Ostseite der Pfarrer-Christen-Straße rund 30 Meter nach der Spitalstraße nach Ende des bestehenden Parkverbotes bis Breisacher Straße. Ab Spitalstraße in Richtung Rathaus darf nur einfahren, wer im Besitz eines blauen Berechtigungsscheines ist. Halteverbote werden beidseitig in der Kapuzinerstraße, westlichen Dekan-Martin-Straße, Metzgerstraße und Pfarrer-Christen-Straße angebracht.

Weiterhin werden Halteverbote in der Basler Straße, Tennenbacher Straße, Wolfsgrünstraße und Jahnstraße angebracht. Genutzt werden können unter anderem die Parkplätze beim Aldi-Markt und den Einkaufsmärkten am östlichen Ortseingang.

Busse

Die Bushaltestelle Breisacher Straße wird bis Mittwoch, 19. Juli, nicht bedient. Für Fahrten mit der Stadtbuslinie 110 in Richtung Grißheim/Steinenstadt oder Müllheim Bahnhof ist die Haltestelle Rathausplatz zu benutzen. Die Bushaltestellen Friedhofstraße/Hallenbad und Freiburger Straße/Bierlehof können bis zum 19. Juli nur eingeschränkt bedient werden. Außerdem entfallen die Abfahrten an der Haltestelle Freiburger Straße. Hierfür besteht ersatzweise in Fahrtrichtung Grißheim eine Zusteigemöglichkeit an der Haltestelle Freiburger Straße/Bierlehof, in Richtung Steinenstadt beziehungsweise Müllheim Bahnhof ist die Haltestelle Neuenburg Bahnhof zu benutzen.