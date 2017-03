Nachrichten-Ticker

18:29 Axt-Angreifer ist psychisch krank

Düsseldorf - Der Mann, der in Düsseldorf mehrere Menschen mit einer Axt verletzt hat, ist psychisch krank. In seiner Wohnung sei ein Attest gefunden worden, das ihm eine "paranoide Schizophrenie" bescheinige, sagte ein Polizeisprecher. Sein Bruder habe berichtet, dass er sich vor einer Woche eine Axt gekauft habe, weil er sich verfolgt fühle. Der 36-Jährige hatte am Mittwoch neun Menschen teils schwer verletzt. Er selbst sprang auf der Flucht mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.

17:33 Herne: Verdächtiger tötete eiskalt und aus Frust

Herne - Aus Verzweiflung über eine Absage der Bundeswehr, den drohenden Verlust des Internetanschlusses und einen gescheiterten Suizid soll ein 19-Jähriger aus Herne zwei Menschen umgebracht haben. Das habe Marcel H. in den Vernehmungen geschildert, heißt es von der Mordkommission Bochum. Der Verdächtige trete in Vernehmungen eiskalt auf. Marcel H. hat gestanden, ein neunjähriges Nachbarskind und später einen 22 Jahre alten Bekannten erstochen zu haben. Auf den Jungen stach er 52 Mal ein, auf den Bekannten 68 Mal.

17:24 Fünf Kernkraftwerke vorübergehend geräumt

Kiel - 22 Minuten Ungewissheit: Weil der Funkkontakt zu einem Flugzeug kurzzeitig abgebrochen war, sind in Norddeutschland fünf Atomkraftwerke geräumt worden. Außerdem stiegen am Vormittag Abfangjäger der Luftwaffe auf und begleiteten das Flugzeug. Die Situation sei nach kurzer Zeit wieder unter Kontrolle gewesen, teilte das für die Atomaufsicht zuständige Energiewende-Ministerium in Kiel mit. Geräumt wurden Kernkraftwerke in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, zwei davon sind ohnehin nicht mehr am Netz.

16:30 Tatverdächtiger von Herne hat umfassend gestanden

Herne - Der Tatverdächtige von Herne hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das teilte die Mordkommission Bochum mit. Marcel H. habe offenbar vor den Tötungsdelikten versucht, sich auf unterschiedliche Weise das Leben zu nehmen. Als das misslang, entschloss er sich dazu, einen Mord zu begehen. Marcel H. soll am Montag einen Neunjährigen und später dann einen jungen Mann getötet haben. Der mutmaßlichen Mörder habe aus Mordlust und heimtückisch gehandelt, sagte der zuständige Staatsanwalt Danyal Maibaum.

16:24 Strengere Vorschriften für zivile Drohnen

Berlin - Für zivile Drohnen am Himmel über Deutschland sollen bald strengere Vorschriften gelten. Der Bundesrat hat einer Verordnung des Bundesverkehrsministeriums zugestimmt, macht aber einige Änderungen zur Bedingung. Drohnen ab 250 Gramm Gewicht sollen eine Plakette mit Name und Adresse des Besitzers tragen. Wer Drohnen ab zwei Kilo außerhalb von Modellflugplätzen steigen lassen will, muss eine Art Führerschein machen. Über Autobahnen, Industrieanlagen, Menschenansammlungen und direkt an Flughäfen gelten Flugverbote.