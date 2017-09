Rheinfelden Aktionstage: „S’isch wieder uff“

„S’isch wieder uff“: Unter dieses Motto hat der Einzelhandel zwei Aktionstage am Freitag und Samstag, 6./7. Oktober, gestellt.

Rheinfelden (lu). Nach der fast einjährigen Baustellenzeit in der B 34 in Warmbach wollen die Händler im Verbund mit der WST Rheinfelden GmbH auf ein „Einkaufen ohne Umwege“ aufmerksam machen. 39 Geschäftsleute beteiligen sich mit speziellen Aktionen und Angeboten. Bei einem ab sofort gestarteten Gewinnspiel winken attraktive Preise wie Familien-Schwarzwaldcard, Rundflug ab dem Flugplatz Herten mit Restaurantgutschein sowie Fähre-Rundfahrt nebst Fondue-Plausch. Zu gewinnen sind außerdem Nähmaschine, Ultraschall-Reinigungsgeräte für Brille und Schmuck, Wellness-Behandlungen sowie jede Menge Gutscheine. Das Gewinnspiel, bei dem die Coupons von drei Geschäften abgestempelt sein müssen, endet am Samstag, 7. Oktober, um 13 Uhr. Ab 15 Uhr erfolgt dann auf dem Rathausplatz die Ziehung der Preise.

„Es war in der Tat eine lange Baustellenzeit, in der die Geschäftswelt unter mehr oder weniger Umsatzeinbußen litt“, machte Tourismus- und Stadtmarketing-Chefin Gabi Zissel deutlich. Bei der Gemeinschaftsaktion des Handels in der Innenstadt sollen die Kunden zwei Tage lang mit umleitungsfreier Anfahrt willkommen geheißen werden. Außer den Aktionen in den Geschäften und Läden mit großzügigen Rabatten und Bewirtung steuert die Schmugglergilde Warmbach am Samstag musikalische Farbtupfer in der Fußgängerzone bei. Zudem warten Spielaktionen auf den Innenstadtplätzen sowie Clown Pat Papperlapapp. Ebenso spielt der Rheinfelder Musiker Klaus Böffert auf. Ebenfalls ist eine Mode-Parade am Freitag ab 18 Uhr geplant. Die führt von der Boutique Look anfangs der Karl Fürstenberg-Straße bis zum Rathausplatz und wieder zurück. Vor dem Start werden die Gäste mit einem Glas Sekt begrüßt. Und: An beiden Aktionstagen erhalten die Kunden beim Einkauf in den Aktionsgeschäften die Parkgebühren erstattet.

Und zu guter Letzt: Nach dem Motto „Der nächste Aktionstag kommt bestimmt“, weisen WST und Geschäftswelt auf Freitag, 27. Oktober, hin. An diesem Tag steht der nächste „Lichterabend“ auf dem Programm.