Die Planung für das Baugebiet „Bauert in Adelhausen macht Probleme. Um dem Willen der Grundeigentümer gerecht zu werden, hat sich der Ortschaftsrat gegen einen Spielplatz ausgesprochen. Doch der Bauausschuss des Gemeinderats will mit zwei Varianten – eine mit, eine ohne Spielplatz – in die Bürgerbeteiligung gehen.

Rheinfelden. Der eine Eigentümer war am Montag mit der Aufforderung „bitte kein baufähiges Land verschwenden“ an den Ortschaftsrat herangetreten, der andere fand sogar drohendere Worte: „Sollte ich Land für den Spielplatz hergeben müssen, dann mache ich nicht mit.“ Kein Wunder also, dass sich die Ortschaftsräte einhellig für die Variante ohne Spielplatz aussprachen.

Ortsvorsteherin Silvia Rütschle begründete diese Haltung im Bauausschuss am Dienstag mit dem Hinweis: „Wir haben für die Variante ohne gestimmt, damit es endlich in Gang kommt, hatten dabei aber Bauchschmerzen.“

Ein Spielplatz wäre im „Bauert“ sinnvoll

Derzeit existiert im „Bauert“ auf von der Kommune gepachtetem Gelände ein Spielplatz, was der Bauausschuss auch richtig findet. Er möchte ihn sogar möglichst erhalten. Schließlich wird ein solches Neubaugebiet vornehmlich von jungen Familien angenommen. „Ein Spielplatz wäre daher sinnvoll“, meinte SPD-Ratsherr Willi Hundorf und drückte damit die Meinung aller Bauausschussmitglieder aus.

Allerdings müsse der Ausschuss den Willen der Ortschaftsräte akzeptieren, wie Rainer Vierbaum von der CDU feststellte. Das jedoch wollte weder Heiner Lohmann, noch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt so stehenlassen. Der Grüne hielt fest: „Ich respektiere den Beschluss, aber ich akzeptiere ihn nicht. Mir fällt dabei der Grönemeyer-Song ,Kinder an die Macht‘ ein.“ Und der Verwaltungschef regte eine Bürgerbeteiligung wie in Karsau an, bei der beide Varianten vorgestellt werden sollen.

Öffentliches Mitspracherecht

Er erinnerte daran, dass die Erschließung des Geländes – Stichwort: Kanalbaumaßnahmen – nicht ohne die öffentliche Hand nicht möglich wäre, folglich habe die Öffentlichkeit auch ein Mitspracherecht. Und beide Varianten sollten daher auch vorgestellt werden, damit die Bürger „auch diskutieren können“. Die Adelhausener Ortsvorsteherin betonte, dass der Ortschaftsrat eigentlich ebenfalls den Spielplatz wolle, beschrieb aber den Druck: „Ein Eigentümer hat festgestellt: Wenn der Spielplatz dort bleibt, wie geplant, dann gibt es keinen Spielplatz.“

Mix von Einfamilien- und Doppelhäusern

Abgesehen von der Spielplatzfrage ist für das Gebiet „Bauert“ eine Bebauung mit einem Mix von Einfamlien- und Doppelhäusern vorgesehen. Erschlossen wird das Gebiet durch die zu erstellende östliche Fortführung der Bauertstraße, welche an die Straße „Kegelplatz“ angebunden wird. Die Straße ist mit einer Mindestbreite von rund sechs Metern zu erstellen. Der nördlich von der Juchstraße in das Plangebiet führende Fußweg soll ebenso wie der von Süden kommende Fußweg zur neuen Bauertstraße geführt werden.

Insgesamt wird das Gebiet – ob mit oder ohne Spielplatz – in 16 Grundstücke aufgeteilt. Diese sind überwiegend zwischen 550 und 700 Quadratmeter groß, um den dörflichen Charakter der Umgebung aufzunehmen und eine Durchgrünung des Gebietes ermöglichen zu können. Insbesondere die größeren, im nordwestlichen Teil des Plangebiets vorgesehenen Grundstücke eignen sich aufgrund ihrer Fläche zur Errichtung von Doppelhäusern.

Die Mitglieder des Bauausschusses beschlossen einstimmig die Weiterleitung an den Gemeinderat, der sich mit dem Thema in seiner Sitzung am 16. März beschäftigen wird. Dabei schlossen sich die Stadträte dem Vorschlag des Oberbürgermei­sters an, der Gemeinderat möge eine Bürgerbeteiligung mit beiden Varianten beschließen.