Rheinfelden Ein Band der Freundschaft

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Der Garten der Freundschaft an der Ecke Nollinger, -Schiller- und Fritz Rößler-Straße wird künftig noch attraktiver. Auf die Pflanzen und Blumen folgt jetzt auch die Kunst. Wie bereits im vergangenen Jahr bei der offiziellen Einweihung des Gartens ist jetzt die Entscheidung gefallen, welches Kunstwerk das Areal zieren soll. Die Jury, bestehend aus Künstler, Fach- und Sachpreisrichtern, hat sich für das Werk „Band der Freundschaft“ des in Rheinfelden lebenden Künstlers Manfred Schmid entschieden. Die Skulpturen hatten der Jury anonymisiert zur Begutachtung und Bewertung vorlegen.

An dem Wettbewerb, der mit 20 000 Euro budgetiert war, hatten sich zwei Künstler aus Rheinfelden sowie jeweils einer aus Fécamp und Mouscron beteiligt und jeweils Werke eingereicht. Aus den anderen Partnerstädten Neumarkt und Vale of Glamorgan waren keine Bewerbungen eingegangen.

Im Rahmen eines Pressetermins wurde das Kunstwerk von Manfred Schmid gestern per Ton-Modell präsentiert. Eine weitere Zeichnung zeigte das Kunstwerk in Originalform und -größe. Der 74-Jährige wird nun bis spätestens zum Trottoirfest 2018 sein dann in Bronze gegossenes Kunstwerk fertig stellen. Es soll 1,20 Meter hoch sein und auf einem hellen Jurastein-Sockel stehen.

„Das Band der Freundschaft“ war mehrheitlich zum Gewinner des Wettbewerbs bestimmt worden. Die Jury unter Vorsitz der bildenden Künstlerin Elisabeth Veith war der Meinung, dass sich dieses Kunstobjekt zum einen ästhetisch in den Garten der Freundschaft einfügt und zu anderen der eingereichten Objekten am besten die Städtepartnerschaft symbolisiert. Ebenso erfüllte das Schmid’sche Werk auch bestens die weiteren Kriterien wie Nachhaltigkeit, Umwelt, Realisierbarkeit und Kosten.

„Nichts verbindet die Menschen der Partnerstädte mehr als das Band der Freundschaft“, erklärte Künstler Manfred Schmid selbst, was ihn zu eben jenem Kunstobjekt inspiriert hat.