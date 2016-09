20:14 DFB veröffentlicht Protokoll des WM-OK zu Beckenbauer-Vergütung

19:56 Gabriel begrüßt Vorstoß zu Krisentreffen im Fall Kaiser's Tengelmann

19:51 BVB in Warschau ohne verletzten Schürrle

Warschau - Borussia Dortmund muss im ersten Gruppenspiel der Champions League am Abend auf André Schürrle verzichten. Der Fußball-Weltmeister muss aufgrund einer Innenbanddehnung passen, die er sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag in Leipzig zugezogen hat. Er wird durch den amerikanischen Nationalspieler Christian Pulisic ersetzt. Im Vergleich zur Partie in Leipzig nahm Trainer Thomas Tuchel zwei weitere Änderungen vor. Neben Pulisic stehen Raphaël Guerreiro und Ousmane Dembélé in der Startelf.

19:34 Ankara wirft "Spiegel" eine "verzerrte" Darstellung der Türkei vor

19:28 Whistleblower Snowden bereut seine Enthüllungen nicht

New York - Auch gut drei Jahre nach seiner Flucht ins russische Exil bereut der Computerspezialist Edward Snowden seine Enthüllungen rund um den US-Geheimdienst NSA nicht. "Ich bin froh über die Entscheidungen, die ich getroffen habe", sagte der aus Moskau per Video zugeschaltete 33-Jährige bei einer Pressekonferenz in New York. Snowden hatte die massenhaften Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA öffentlich gemacht und lebt seit 2013 in Russland im Exil. In den USA droht ihm im Falle einer Verurteilung eine lange Haftstrafe. Amnesty International und Human Rights Watch appellieren an Präsident Barack Obama, dem Whistleblower Straffreiheit zu gewähren.