Rheinfelden Es wird nicht langweilig

Den Organisatoren des Rheinfelder Sommerferienprogrammes ist es gelungen, das Angebot vom vergangenen Jahr noch einmal zu übertreffen. 30 Vereine, Initiativen und Einrichtungen bieten in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt 111 Angebote für Kinder von vier bis 16 Jahren und älter in den Sommerferien an. Die Anmeldung ist ab sofort online möglich.

Das Spektrum der angebotenen Kurse und Ausflüge lässt keine Wünsche offen. Von Ende Juli bis Mitte September gibt es Tages- oder Mehrtagesangebote aus allen Bereichen. Seien es EDV-Kurse, Ausflüge, kreative Aktionen oder sportliche Unternehmungen, Führungen zum Thema „Strom aus Wasserkraft“, eine Musik-Rallye und ein Pfadfinderlager. Mit dabei ist wieder der Spielbus, der auf verschiedenen Plätzen Station macht. „Das Programm wird nach den Pfingstferien an allen Schulen verteilt und liegt darüber hinaus im Bürgerbüro, bei der Sparkasse und den Ortsverwaltungen aus“, so Annemarie Frankfurter vom Jugendreferat.

Nur Online-Anmeldung

Anmeldungen sind ab sofort möglich, aber nur online über diese Webseite. Für diejenigen, die keinen eigenen Internetzugang haben, bietet die Stadtbibliothek einen kostenfreien Zugang an. Um allen Kindern eine faire Chance zur Teilnahme zu geben, werden alle Anmeldungen bis zum 2. Juli gesammelt. Falls dann bei einem Angebot die Anmeldungen die Anzahl der Plätze übersteigen, werden die Plätze verlost.

Nach diesem Stichtag, 3. Juli, ist aber auch weiterhin eine Anmeldung für freie Plätze möglich. „Ich möchte darauf hinweisen, dass es kein automatisches Aufrücken aus der Warteliste gibt. Man muss freie Plätze aktiv selbst buchen“, betont Frankfurter.

Spielplatzfest als Auftakt

Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, 23. Juli, von 12 bis 17 Uhr auf dem Spielplatz in der Schwedenstraße statt. Zu Beginn der Sommerferien organisieren dort das Quartiersmanagement und die IG Spielplatz ein offenes Spielplatzfest. Darüber hinaus gibt es noch die Wochen- und offenen Angebote aus dem ganzjährigen Ferienprogramm und die Aktionen in den Ortsteilen über die ortsansässigen Vereine.

Sommerferienpass

Auch der Sommerferienpass, mit dem Kinder und Jugendliche von fünf bis 18 Jahren sowohl zwei Euro Ermäßigung auf alle Aktionen des Ferienprogrammes als auch freien Eintritt bei verschiedenen Ausflugszielen sowie im Rheinfelder Freibad erhalten, wird wieder angeboten. Der Pass ist im Bürgerbüro erhältlich. Er kostet 20 Euro und kann nur in Verbindung mit einem Foto ausgestellt werden.

Weitere Informationen: Das Rheinfelder Ferienprogramm ist im Internet ab sofort unter www.unser-ferienprogramm.de/rheinfelden zu finden.