Rheinfelden-Herten. Für die Pfalzergruppe Herten war das Jahr 2016 wie immer eines voller Einsatz, heißt es im Jahresbericht. Die 25 Männer und Frauen haben in rund 3800 Stunden den monatlichen Flohmarkt mit Kaffeestube, den Osterverkauf und den monatlichen Kuchenverkauf von März bis Juni, September und Oktober auf dem Wochenmarkt in Herten und den Stand beim Hertener Weihnachtsmarkt betrieben. Es wurden Sachspenden für den Flohmarkt abgeholt, sortiert, verkauft und wieder aufgeräumt, unzählige Kuchen und Weihnachtsplätzchen gebacken und alles verkauft.

Mit ihrem Einsatz zum Wohle derer, die auf finanzielle Hilfe angewiesen sind, hat die Gruppe rund 30 000 Euro erwirtschaftet und zum Ende des Jahres verteilt. Die Palette der Empfänger ist breit gefächert. So erhielten Gruppen und Einrichtungen, die sich für Kinder, Jugendliche, Senioren, Frauen, Familien, Menschen mit speziellen Krankheiten, Wohnsitzlose, Tierschutz, Hospizarbeit und Menschen mit geringem Einkommen einsetzen, Spenden der Pfalzergruppe. Sie alle sind auf diese Spenden angewiesen, da von der Öffentlichen Hand nur noch wenig Zuschüsse gewährt werden können, wird mitgeteilt.

Auch in Notsituationen wenden sich die Einrichtungen an die Pfalzer, die dann in den meisten Fällen, sei es mit Haushaltsgegenständen vom Flohmarkt oder aber finanziell im Rahmen ihrer Möglichkeiten unbürokratisch helfen kann.

Um all diese wertvolle Arbeit fortführen zu können, ist die Gruppe weiterhin auf Hilfe von außen angewiesen, heißt es in der Mitteilung. So sind Spenden für den Flohmarkt aus Haushaltsauflösungen und vom Aufräumen im Haus oder Wohnung immer sehr willkommen.

Weitere Informationen: Spenden werden entgegengenommen von Gerda Haug, Tel. 07623/4224 oder gerda@haug.ws, von Martina Reiske, Tel. 07623/40293, und von Gabriela Büchert, Tel. 07623 46409. Ansprechpartnerin ist auch Ursula Jülle, Tel. 07623/4921 oder E-Mail: ursula@juelle.de.