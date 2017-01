Es waren Traumbedingungen, welche die Teilnehmer beim Abschlussrennen des Skikurses der Skizunft Rheinfelden am Feldberg vorfanden: Klarer Himmel, die Sonne strahlte mit den Kindern um die Wette, und im Ziel feuerten rund 50 Zuschauer alle „Rennläufer“ kräftig an.

Rheinfelden. Das erste Kurswochenende Mitte Januar hatte das rund 20 Personen starke Skizunft-Team mit viel Neuschnee auf dem Feldberg und auf der Straße noch vor große Herausforderungen gestellt, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Doch der leichte Schneefall an beiden Kurstagen beeinträchtigte die Kursteilnehmer nicht. Mit acht Anfängern und 56 Fortgeschrittenen zwischen sechs und 13 Jahren war der Kinderkurs ausgebucht. Zusätzlich nahmen vier Erwachsene am Fortgeschrittenen-Kurs teil.

Restlos entschädigt wurden alle am vergangenen Kurswochenende: An beiden Tagen bot der Feldberg beste Bedingungen – am Samstag sogar Alpensicht. Durch die frühe Busanreise eroberten die Rheinfelder als eine der ersten Gruppen die bestens präparierten Pisten – lange bevor der große Andrang einsetzte. Zum traditionellen Abschlussrennen am Sonntag kamen dank bestem Wetter auch viele Zuschauer an den Seebuck. Und sie wurden nicht enttäuscht: Dass alle Kinder eine Menge dazugelernt hatten, davon konnten sich Eltern, Großeltern und Geschwister überzeugen. Alle 64 Kinder absolvierten den Riesenslalom ohne Probleme und mit großem Eifer, schreibt der Verein. Die meisten überquerten die Ziellinie mit einem breiten Lächeln im Gesicht und wurden mit Jubel und Applaus empfangen.

Die mit Spannung erwartete Siegerehrung bildete den Abschluss des Kurses: Bei den Anfängern war Lucas Mahr von Staczewski der Schnellste, gefolgt von Hanna Whyte und Anna-Lena Schmid. Ein bis zum letzten Starter spannendes Rennen lieferten sich die Fortgeschrittenen: Hier siegte Johanna Heubling in 17,33 Sekunden vor Felix Petraschka (17,38) und Maxi Wirtz (17,43). Alle Kinder erhielten Urkunden und eine Medaille zur Erinnerung.

Kursleiterin Julia Behlinger und Skizunft-Vorsitzende Gudrun Hauck zeigten sich laut Mitteilung bei der Siegerehrung nicht nur erfreut wegen der guten Fortschritte, sie waren auch erleichtert über einen verletzungs- und unfallfreien Kurs. Kinder und Eltern dankten dem Skizunft-Team mit großem Beifall.

Für Sonntag, 29. Januar, ist die Schnee-Ausfahrt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geplant. Anmelden kann man sich im Internet unter www.skizunft.de. Beim dreitägigen Erwachsenenkurs für Fortgeschrittene (Stufe 1) am 4., 5. und 11. Februar sind noch wenige Plätze frei. Anmeldung im Internet unterwww.skizunft.de/schneesportschule.