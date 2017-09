Rheinfelden Jüngere und ältere Schnauferl

Rheinfelden-Herten (lu). Ein Treffen der etwas anderen Art hatte Harald Baumgartner, seit 28 Jahren Vorsitzender des seit 30 Jahren bestehenden Opel-Kadett-C-Clubs Südenbaden, Mitglied im ADAC, angekündigt. Und in der Tat: Die zweite Auflage des offenen Old- und Youngtimer-Treffens auf dem Areal der Spedition Rutschmann in Herten bot reichlich Augenschmaus und Ansichtsstoff. 80 Fahrzeuge, genau zehn mehr als bei der Schau vor einem Jahr, waren dazu bestaunen. Und einige Hundert Besucher und Fans chromblitzender wie nostalgischer Karossen nahmen das Angebot des Clubs gerne an.

Und da standen sie in Reih’ und Glied, all die Youngtimer, also jene Fahrzeuge, die mindestens 20 Jahre auf dem Buckel haben, sowie natürlich auch jede Menge Oldtimer, also jene, Fahrzeuge mit 30 und mehr Lebensjahren. Da blitzte ein schicker Opel aus den 1950er Jahren ebenso wie einige Porschemodelle, Mercedes Benz’ oder auch ein Buggy. Bestaunt werden durfte auch eine „Ente“ CV, VW-Käfer älterer Bauart sowie auch Audis, Fiats und sonstige ältere Modelle. Nicht fehlen durfte natürlich das Kultfahrzeug des Clubs, der Kadett C. Hingucker war zudem ein Jaguar, von dem es lediglich noch zwei Stück in Deutschland gibt.

Für ein weiteres Highlight hatte Mechaniker Werner Lais aus Grenzach-Wyhlen gesorgt. Unter seiner Federführung konnte ein Barclay LMP 3000 (Besitzer R. Jauslin in Muttenz) mit Ford Cosworth-Motor 3,0 Liter präsentiert werden. Das Fahrzeug mit Baujahr 1995, das mit seinen 425 PS in der Spitze 300 Kilometer schnell fahren kann, wurde vor zwei Jahren neu aufgebaut und wird inzwischen in der historischen Rennsportszene eingesetzt. Gelaufen ist der Barclay unter anderem in Hockenheim, in Dijon und zuletzt am Nürburgring.

Gefreut hat sich der Opel Kadett C-Club Südbaden, der mit 20 Vereinsmitgliedern und Helfern für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung nebst Bewirtung sorgte, auch über die vielen informativen und konstruktiven Gespräche der Aussteller wie auch der Besucher. „Diese Benzingespräch zähen mit zu den wichtigsten Dingen, die eine derartige Ausstellung bieten kann“, betonte Baumgartner. Und so ist das dritte internationale Old- und Youngtimer-Treffen im Jahr 2018 bereits fix eingeplant: am ersten Wochenende im September.