Nachrichten-Ticker

21:48 Schwerer Unfall in Schweden: Ein Toter, viele Verletzte

Arboga - In Schweden sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Abend mindestens 15 Menschen verletzt worden. Eine Person kam ums Leben, wie die Polizei in der Provinz Västmanland mitteilte. An dem Unfall auf der Fernverkehrsstraße E 18 waren demnach ein Bus, ein Betonlaster und mindestens acht Autos beteiligt. Ersten Polizeiangaben zufolge soll der Bus in den Lastwagen gekracht sein, woraufhin etliche Autos mit den Fahrzeugen vor ihnen zusammenstießen. Laut Zeugen könnte Glätte auf den Straßen für das Unglück verantwortlich gewesen sein, wie der schwedische Rundfunk berichtete.

21:48 Trump verurteilt antisemitische Vorfälle

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Reihe von antisemitischen Vorfällen in den USA verurteilt. Die Drohungen gegen jüdische Gemeinden seien furchtbar, sagte Trump. Die Vorfälle seien eine traurige Erinnerung daran, dass noch viel getan werden müsse, um Hass und Vorurteile "auszurotten". Es hatte anonyme Bombendrohungen gegen mehrere Zentren der jüdischen Organisation JCC gegeben. Auf einem jüdischen Friedhof waren mehr als 100 Gräber geschändet worden. Der Leiter des Anne-Frank-Zentrums in New York, Stephen Goldstein, bezeichnete Trumps Worte als "zu wenig und zu spät".

20:48 US-Regierung öffnet Tür für massenhafte Abschiebungen

Washington - In den USA droht künftig noch mehr Einwanderern ohne Aufenthaltsgenehmigung die Abschiebung. Die Regierung unter Präsident Donald Trump erweiterte die Gruppe jener Menschen, die festgenommen und abgeschoben werden können. Der Kampf gegen illegale Einwanderung war ein zentrales Wahlkampfversprechen des Republikaners. Die Behörden sind angewiesen, all jene Einwanderer ohne Papiere abzuschieben, die verurteilt wurden, wegen eines Verbrechens angeklagt sind oder einer Straftat beschuldigt werden. Die neuen Richtlinien öffnen die Tür für massenhafte Abschiebungen.

20:46 Katze nach fünf Tagen von Baum gerettet

Braunschweig - Fünf Tage hat eine verängstigte Katze in Braunschweig auf einem Baum ausgehalten: Die Feuerwehr rettete das hilflose Tier schließlich aus seiner Lage in 15 Metern Höhe. Mit Schiebleitern, ausgebildeten Höhenrettern und sicherheitshalber einem Sprungtuch hätten sich die Helfer der Katze genähert. Der Besitzer des Tieres habe zuvor gemeldet, dass seine Katze sich seit fünf Tagen nicht vom Baum herunter traue. Am Ende blieb nur die Rettung per Sprungtuch - und das "kontrollierte Hinabfallen der Katze", wie die Feuerwehr es beschrieb. Die Katze kam sicher am Boden an.

19:59 UN-Bericht: Tote durch verheerende Hungersnot im Südsudan

Juba (dpa) – Die verheerende Hungersnot im Bürgerkriegsland Südsudan kostet nach Angaben der Vereinten Nationen täglich Menschenleben. "Wir haben keine genauen Zahlen darüber, wie viele Menschen pro Tag sterben, aber wir wissen, dass Menschen an Hunger sterben", sagte der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks Unicef für Ostafrika, James Elder. Unicef hatte gestern mit zwei weiteren UN-Organisationen erklärt, in Teilen des Nordens und des Zentrums des afrikanischen Landes herrsche akute Hungersnot: rund 100 000 Menschen schwebten in Lebensgefahr.