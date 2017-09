Rheinfelden Personal ist knapp

Nachrichten-Ticker

20:15 Nach Flugstreichungen: Ryanair will Kosten erstatten

Dublin - Ryanair hat sich nach der Streichung Tausender Flüge dem Druck der Aufsichtsbehörden in Irland und Großbritannien gebeugt. Die Fluggesellschaft will betroffenen Passagieren den Flugpreis zurückzahlen oder sie auf andere Flüge oder andere Verkehrsmittel umbuchen. Das teilte Ryanair kurz vor Ablauf einer Frist der britischen Zivilluftfahrtbehörde mit. Alle betroffenen Ryanair-Kunden hätten eine Email erhalten, hieß es in der Mitteilung. Bis Sonntag will Ryanair mehr als 90 Prozent der Passagiere umgebucht haben oder den Flugpreis erstattet haben.

19:52 Altkanzler Schröder leitet Rosneft-Aufsichtsrat

St. Petersburg - Altbundeskanzler Gerhard Schröder zieht trotz andauernder Kritik in die Führung des größten russischen Ölkonzerns Rosneft ein. Der 73-Jährige wurde in St. Petersburg auf Vorschlag der russischen Regierung erst in den Aufsichtsrat gewählt und übernahm dann dessen Leitung. Vor Journalisten trat der SPD-Politiker für eine Lockerung der Russland-Sanktionen ein. Rosneft ist selbst von den im Herbst 2014 verhängten Strafen der EU betroffen. Das Ausscheren aus der EU-Politik hat dem Ex-Kanzler Kritik eingetragen.

18:54 EU will ernst machen mit Reformen - Fahrplan angekündigt

Tallinn - Nach flammenden Appellen für eine Erneuerung will sich die EU jetzt an die Arbeit machen. Für politische Reformen soll bis Mitte Oktober ein Fahrplan stehen, um nächstes Jahr Entscheidungen zu fällen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk beim EU-Gipfel in Tallinn. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte eine schnellere, effizientere und stärkere EU gefordert und eine Serie von Reformen verlangt. Das heikelste Thema in Deutschland sind Macrons Pläne für die Eurozone. Er plädiert für einen großen eigenen Haushalt und einen Finanzminister. CSU und FDP sind skeptisch.

18:48 Ryanair kündigt bessere Informationspolitik an

Dublin - Ryanair will von Flugstreichungen betroffene Kunden besser über ihre Rechte und Ansprüche informieren. Das teilte die Fluggesellschaft mit. Ryanair-Kunden, die von den jüngsten Flugstreichungen betroffen sind, sollen demnach eine Email erhalten, in der sie über ihre Ansprüche auf Erstattung, Umbuchung oder Entschädigung informiert werden. Die Airline war heftig in die Kritik geraten, nachdem sie mehrere Tausend Flüge für die kommenden Monate gestrichen hatte. Betroffen sind rund 400 000 Passagiere. Als Grund nennt Ryanair Fehler bei der Erstellung von Dienstplänen.

18:19 14-Jähriger gesteht Tötung seiner Eltern in Niederlanden

Amsterdam - Ein 14-jähriger niederländischer Junge hat gestanden, seine Eltern getötet zu haben. Er habe sie mit einem Messer erstochen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Tat in dem kleinen friesischen Dorf Katlijk hatte die Bürger tief erschüttert. Am Dienstagmorgen hatten Nachbarn die Leichen des 63 Jahre alten Mannes und seiner 62-jährigen Frau in ihrem Bauernhaus gefunden. Der Nachkömmling, der noch zwei ältere Geschwister hat, war noch am Abend festgenommen worden. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.