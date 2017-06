Rheinfelden Polizei sucht blauen Twingo

Rheinfelden. Zu einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag bittet die Polizei um Hinweise. Kurz vor 17.30 Uhr war eine 27-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf A 98 von der Schweiz kommend in Richtung Lörrach unterwegs und fuhr an der Ausfahrt-Rheinfelden-Mitte Richtung B 316 ab und hielt vor der auf Rot stehenden Ampel an. Hierbei fuhr ihr ein blauer Renault Twingo ins Heck. Die beiden am Unfall Beteiligten stiegen aus und vereinbarten, sich wegen des Unfalls auf dem nahegelegenen Parkplatz an der Mühle in Rheinfelden zu treffen. Die Mercedes-Fahrerin fuhr voraus und bog zum Parkplatz ab. Beim Blick in den Rückspiegel bemerkte sie, dass ihr der Twingo-Fahrer nicht mehr folgte.

Bei dem unbekannten Unfallverursacher handelte es sich um einen etwa 45 Jahre alten Mann. Dieser war etwa 1,80 Meter groß, dünn, hatte wenig blonde Haare, Halbglatze, helle Haut. Er trug ein weißes Achselshirt (ärmellos) mit einem roten „ERNE“-Logo auf der linken Brust.

Bei seinem Auto handelte es sich um einen etwa zehn Jahre alten, blauen Renault Twingo mit deutschem Kennzeichen. Hinweise erbittet das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/74040.