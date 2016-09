20:27 Hochrechnungen: Linke zieht in Berlin an Grünen vorbei

Berlin - Die Linkspartei ist bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin an den Grünen vorbeigezogen. Die ARD sah die Linke in einer Hochrechnung um kurz vor 20.00 Uhr bei 15,6 Prozent und damit 0,2 Punkte vor den Grünen. Beim ZDF landete die Linkspartei mit ebenfalls 15,6 Prozent 0,1 Punkte vor den Grünen. Erste Hochrechnungen hatten die Grünen noch vor der Linken gesehen. Beide Parteien kommen für ein Dreier-Bündnis mit der SPD infrage. Somit könnte es aber eher Rot-Rot-Grün als Rot-Grün-Rot werden.

20:14 Kremlpartei Geeintes Russland bei Parlamentswahl vorn

20:03 Staatsmedien: Kremlpartei Geeintes Russland siegt bei Wahl

20:00 Parlamentswahl in Russland beendet

Moskau - Bei der Parlamentswahl in Russland haben die letzten Wahllokale geschlossen. Zum Schluss gaben die Bewohner der Ostsee-Exklave Kaliningrad rund um das frühere Königsberg bis 20.00 Uhr MESZ ihre Stimme ab. In dem Riesenreich mit elf Zeitzonen waren 111 Millionen Menschen zur Wahl der 450 Abgeordneten für die Staatsduma aufgerufen. An der Abstimmung nahmen 14 Parteien teil. Ein Sieg der kremlnahen Partei Geeintes Russland gilt als sicher. Kritiker prangern Wahlverstöße an.