CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner, auch für Rheinfelden und Schwörstadt zuständig, hat seine Kandidatur für den Bundestag angekündigt. Rheinfelden/Waldshut (kör). Der Lauchringer hat Zeitungsberichten zur Folge seinen Hut am Montag in den Ring geworfen als Nachfolger des bisherigen Unionsabgeordneten Thomas Dörflinger, der aber nicht wieder antreten will. Sollte Schreiner für den Wahlkreis Waldshut/Breisgau-Hochschwarzwald nominiert und dann auch noch gewählt werden, dann hätte dies auch Folgen für Rheinfelden. Bekanntlich ist die CDU-Gemeinderätin und Hertener Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller Schreiners Ersatzkandidatin bei der Landtagswahl gewesen. Wenn er denn nach Berlin wechselte, würde sie nach Stuttgart in den Landtag einrücken. Sie hat schon signalisiert, dass sie einem solchen Ruf folgen würde. Damit wäre Hartmann-Müller bereits der zweite Hertener Kommunalpolitiker, der auf diese Weise zum Landespolitiker würde: Schon ihr Vorgänger als Ortsvorsteher, Albert Winkler, kam so nach Stuttgart. n Siehe auch Seite „Regio“