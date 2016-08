50 000 statt der geplanten 75 000 Euro hat die Verwaltung ausgegeben um drei neue Fußgängerüberquerungen in Rheinfelden einzurichten. Die Zebrastreifen liegen in Nollingen, an der Schildgasse und in Degerfelden.

Rheinfelden. Entstanden sind die Querungen im Zuge des neuen Verkehrsicherheitsplanes, erläuterte gestern bei einer Begehung der Leiter des Ordnungsamts, Dominik Rago. Teilweise gehören sie auch zur Schulwegplanung, wie die Übergänge an der Beuggener Straße – Höhe Cranachstraße – in Nollingen und in Degerfelden an der Grenzacher Straße, durch die pro Tag laut Rago 4000 Fahrzeuge unterwegs sind.

Dieser hat sogar eine Besonderheit, wie Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser betonte: „Der Anlieger ist uns sehr entgegen gekommen, so dass wir den einen Mast auf seinem Privatgrund gründen konnten.“ Und für den an der Beuggener Straße gab es sogar eine Unterschriftensammlung, wie von Rainer Vierbaum, dem Sprecher des Nollinger Ausschusses, zu erfahren war.

Ob sich der Standort des Überwegs an der Schildgasse wirklich bewähren wird, muss sich erst noch zeigen. Denn er liegt einige Meter neben der geteerten Ausfahrt des Parkplatzes eines Baumarktes, wo er die beiden gegenüberliegenden Bushaltestellen verbindet. Hier könnte es zu einer „Abstimmung mit den Füßen“ gkommen, hieß es bei der Besichtigung. Aber Rago betonte, dass eine direkte Anbindung über Privatgrund führen würde. Trotz dieser Bedenken aber zeigte sich der Karsauer Ortschaftsrat Uwe Tittman erfreut, dass der Zebrastreifen eingerichtet wurde: „Toll, dass wir ihn haben“, stellte er fest.

Die Arbeiten wurden größtenteils von den Technischen Diensten der Stadt durchgeführt, wie Markus Ludwig vom Tiefbauamt angab. Nur die Masten für die Beschilderung mussten von einer Fremdfirma errichtet werden, was auch den großen Fundamenten – Stichwort: Sturmsicherheit – geschuldet ist. In dieser Beschilderung versteckt sich auch die trennscharfe Beleuchtung der Zebrastreifen. „Dafür mussten die Standorte genau ausgemessen werden“, erläuterte Ludwig. Angeschlossen wurden die stromsparenden LED-Leuchten dann aber vom Stadtelektriker.