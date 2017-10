Rheinfelden SPD Karsau ehrt Genossen

Rheinfelden-Karsau. Der SPD-Ortsverein Karsau feierte sein Familienfest traditionell an der Saatschulhütte im Karsauer Wald. Bei gutem Wetter saßen die rund 20 Mitglieder, Familienangehörigen und Gäste gemütlich bei Getränken, Gegrilltem, Kaffee und Kuchen zusammen. Albert Ganter sorgte mit seinem Akkordeon für gute Stimmung. Landtagsabgeordneter Rainer Stickelberger, ehemaliger Bundestagskandidat Jonas Hoffmann und Bürgermeister im Ruhestand Rolf Karrer nahmen an der Feier teil.

Der Höhepunkt der Familienfeier stellte zwei Ehrungen langjähriger Mitglieder dar: Albert Ganter wurde für 50 Jahre in der Partei ausgezeichnet: Er gehört erst seit einigen Jahren der SPD Karsau an, in der er als Beisitzer aktiv ist. In seiner bayrischen Heimat war er lange Jahre zweiter Vorsitzender der Sozialdemokraten von Heimsheim und Chefredakteur der vierteljährlichen Zeitung „Drehorgel“ des Ortsvereins.

Für 40 Jahre geehrt wurde Dieter Krause. Er arbeitet seit t vielen Jahren im Vorstand als Kassierer mit. Außerdem erhielt Vanessa Edmeier als Dank für ihren Einsatz in der Kommunalpolitik einen Blumenstrauß überreicht.

Die Ehrungen wurden von Rainer Stickelberger vorgenommen. Einer Pflicht, der er sich gerne unterzog. Die Ehrungen hatten aber für ihn etwas Neues: Es waren für ihn die ersten „Open-Air-Ehrungen“.