Rheinfelden Spielplatz bleibt Thema

Rheinfelden-Adelhausen (pem). Vier Bürger nahmen an der Ortschaftsratssitzung in Adelhausen teil. Sie interessierten sich für die Tagesordnungspunkte „Baugebiet Bauert“ und „Kinderspielplatz“. Ortsvorsteherin Silvia Rütschle gab zu den Themen lediglich Informationen, es wurde nicht diskutiert.

Bereits in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung im vergangenen Februar haben sich die Adelhausener Ortschaftsräte geschlossen für einen Bebauungsplan ohne Spielplatz entschieden. Der Gemeinderat hat in der vergangenen Woche ebenso einstimmig beschlossen, dass der Bebauungsplan Bauert im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, dabei wurde allerdings nicht festgelegt ob ein Spielplatz ins neue Baugebiet integriert wird oder nicht. Rütschle berichtet, dass der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen hat, mit zwei Gestaltungsvarianten in die Öffentlichkeit zu gehen. Am 10. April gibt es eine Infor­mationsveranstaltung für die Grundstückseigentümer über den Ablauf der Umlegung. „Dann werden wir sehen wie es weitergeht. Wir brauchen einen Kinderspielplatz für das ganze Dorf“, hielt die Ortsvorsteherin fest.

Sie sprach in diesem Zusammenhang auch die Umgestaltung des Dr.-Karl-Fritz-Platzes an. Geld ist bereits eingestellt für die Planung des Dorfzentrums bei der ehemaligen Dinkelbergschule. „Wenn das geplant wird, dann soll auch der neue Spielplatz miteinbezogen werden. Wir werden uns für den Spielplatz im Dorfzentrum einsetzen“, gab die Ortsversteherin zu verstehen. Dem Abriss des ehemaligen Schulgebäudes werde man aber erst zustimmen, wenn man weiß, wie die künftige Planung aussieht, die in Etappen umgesetzt wird.

Zum bestehenden Spielplatz im künftigen Neubaugebiet Bauert gab Ortschaftsrätin Gabi Kuder weiter: „Ich wurde von Müttern angesprochen, ob mal jemand nach dem Spielplatz schauen kann. Der scheint wohl in Unordnung zu sein“. Die Ortsvorsteherin weiß, dass demnächst Sand aufgefüllt wird.

Das Bauert-Gebiet samt Spielplatz werden laut Rütschle bei der zweitägigen Klausurtagung des Gemeinderats Ende Mai ebenso Themen sein wie der Küchenumbau in der Dinkelberghalle. „Der Oberbürgermeister signalisierte, er stehe dazu, dass eine Küche zur Halle gehört. Das Thema muss so gelöst werden, dass alle Ortsteile zufrieden sind, dass alle gleich behandelt werden“, verdeutlichte Silvia Rütschle. Zum Küchenumbau in der dorf-eigenen Dinkelberghalle wünscht man sich, dass diese Ende Juli, Anfang August fertig ist.