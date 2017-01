Mit zwei neuen Elektrofahrzeugen für ihre Mitarbeiter unterstreicht die Stadtverwaltung ihr Engagement in Sachen Klima- und Umweltschutz. Die Elektroautos (E-Cars) haben einen festen Stellplatz mit Ladestation in der Tiefgarage des Rathauses. Zwei weitere E-Cars folgen in den kommenden Monaten.

Rheinfelden. Der Stadt war es schon immer ein großes Anliegen, dass ihre Mitarbeiter bei Dienstgängen und -fahrten, wenn irgend möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen oder die Wagen von Stadtmobil und my-e-car nutzen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Für kurze Fahrten bietet die Stadt darüber hinaus zwei E-Bikes an.

Seit Beginn dieser Woche stehen den städtischen Mitarbeitern nun zwei E-Cars zur Verfügung. Die weißen Renaults mit dem Schriftzug „Rheinfelden fährt natürlich mit Verantwortung“ werden zukünftig in erster Linie von den Hausmeistern zur Betreuung der verschiedenen Objekte in der Stadt und in den Ortsteilen sowie vom Gemeindevollzugsdienst für die Fahrten in die Ortsteile genutzt. Darüber hinaus können alle Mitarbeiter die Fahrzeuge für Dienstfahrten buchen.

Eberhardt wartet auf Elktrodienstwagen

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt zeigte sich bei einer ersten Probefahrt sehr angetan von der Technik. Er erwartet mit Spannung die Lieferung seines Dienstfahrzeuges, eines Audis e-tron, der in den kommenden Wochen geliefert werden soll. Da die Nachfrage in den verschiedenen Ämtern und Abteilungen nach wie vor sehr groß ist, plant die Stadt darüber hinaus die Anschaffung eines weiteren E-Cars. „Wir möchten damit die Fahrten der Mitarbeiter mit ihren Privatautos weiter reduzieren und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, erklärt Eberhardt. Er bedauert es sehr, dass es aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich war, die Ladestationen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mit dem Ausbau des Elektromobilitätsangebotes verfolgt die Stadt laut Mitteilung konsequent die eigenen Vorgaben aus dem städtischen Klimaschutzkonzept und setzt weitere Maßnahmen des European Energy Awards, an dem sich die Stadt seit vielen Jahren beteiligt, um.