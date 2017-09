Rheinfelden Tränen lachen entgiftet

Rheinfelden-Adelhausen (pem). Über 30 Frauen – kein Mann – sitzen in Reihen im Proberaum des Feuerwehrgerätehauses in Adelhausen. Die meisten von ihnen gehören den Dinkelberger Landfrauen an. Aber es sind auch welche dabei, die durch die Einladung in der Zeitung von dem „Lach-Ereignis“ erfahren haben.

Vorne steht Lachtrainerin Helgard Diestel aus Buchenbach im Schwarzwald. Sie erzählt davon, dass sie in einem Pflegeberuf tätig war und dann im Ruhestand auf die „Heitere Seite des Lebens“ wechseln wollte. Jetzt ist sie als moderne „Gelotologin“ – das kommt vom griechischen „Gelos“ und heißt lachen – unterwegs und bringt die Menschen zum Lachen. Etwas komisch ist am Anfang wohl den meisten Teilnehmerinnen zumute, doch bereits nach wenigen Minuten können alle herzhaft kichern. „Umeblödle heißt das auf Alemannisch“, erklärt eine Dossenbacherin. Und bereits als dieses Wort gefallen ist beginnen alle zu schmunzeln.

Nun wird es ernst, pardon lustig: Bei der Energieübung stehen alle gerade, machen mit den Händen eine leichte Faust und stehen auf einem Bein. Jetzt treten sie mit dem angewinkelten Bein stark auf den Boden, öffnen gleichzeitig mit voller Kraft die Fäuste und nach untern und schreien laut „Ja“. Beim „Fernglaslachen“ setzen sie sich mit den Händen ein imaginäres Fernglas vor die Augen und begrüßen die Nachbarin mit einem übertriebenen „Juhu“.

„Japanischens Lachen“ demonstrieren hinter verstecktem Fächer die Landfrauenvorsitzende Heidi Kuny und Helgard Diestel. Das Eis ist längst gebrochen, jeder hat was zum Lachen. „Die Heilkraft des Lachens“ nennt Helga Diestel den Lachkurs, der neben den praktischen Übungen auch lustige Geschichten und heitere Lieder beinhaltet. Gemeinsam singen wir nach der Melodie von „Bruder Jacob“ nur „Hi, hi hi, ha, ha ha, ho, ho, ho und erkennen „Wer singt und lacht erschreckt sein Unglück“. Nicht nur die Lachtrainerin weiß: Lächeln verbindet. Und Diestel empfiehlt: „Lachen Sie, dann kommen Sie gut über den Winter. Denn mit Lachen beugen Sie vor, Lachen stärkt das Immunsystem“. Wer Tränen lacht, löst automatisch einen Entgiftungsvorgang aus und dank strahlender, lachender Augen wirkt man schöner und attraktiver, weiß Diestel. „So viel haben wir noch nie gelacht“, freut sich die Landfrauenvorsitzende Kuny.