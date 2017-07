Rheinfelden Unerhört: Jazz mit  Lars Duppler

Rheinfelden. Die Evangelische Kirchenmusik Rheinfelden präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Rheinfelden am Sonntag, 16. Juli, in der Reihe „Unerhört – Klassik in Rheinfelden“ Pianist Lars Duppler mit seinem Soloprogramm „naked“ in der Christuskirche.

Duppler studierte an der Musikhochschule in Köln und am Konservatorium in Paris bei Hans Lüdemann, John Taylor und Daniel Humair. Mit eigenen Bands veröffentlichte er fünf CDs, zuletzt das auf Island aufgenommene Album „Rætur“, eine musikalische Spurensuche in der Heimat seiner Mutter.

2003 erhielt er den Jazz-Förderpreis der Stadt Köln, beim Neuen Deutschen Jazzpreis 2008 erreichte er mit seinem Quartett „Alliance Urbaine“ den dritten Platz.

Seit September 2011 ist Duppler als Dozent für Jazz-Klavier und Ensemble-Leitung an der Hochschule Osnabrück tätig.

Seine Musik von „naked“ offenbart gleichzeitig eine eindrucksvolle Tiefe wie auch eine enorme Konzentration. Sie entfaltet einen abwechslungsreichen Klangteppich, welcher der Spätromantik ebenso nahe steht wie dem Jazz eines Paul Bley oder John Taylor. Da Duppler es zudem liebt, seinem Publikum auch räumlich nahe zu sein, wird ein großer Teil der Bestuhlung in der Christuskirche rund um den restaurierten Blüthner-Flügel erfolgen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.