Rheinfelden (kör). Das Polizeirevier Rheinfelden bekommt vier zusätzliche Stellen, wie CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner in einer Pressemitteilung verlauten lässt. Revierleiter Siegfried Oßwald würde es sicher freuen, wenn mit dieser Aufstockung nicht nur die natürlichen Abgänge augeglichen würden. Denn er wurde in der Vergangenheit nicht müde zu betonen: „Die Personalsituation ist nicht dem Zweck angepasst.“ Und das lag nicht nur daran, dass Oßwald und seine Kollegen ein breites Arbeitsbiet haben, das Revier ist für den Bereich zwischen Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen zuständig. Sondern auch an der großen Zahl an Fällen: Im Jahr 2016 waren das 1110 Unfälle und 4458 Straftaten. (Jüngere Zahlen liegen noch nicht vor). Bislang hatte das Rheinfelder Revier eine Sollstärke von 57 Stellen, wobei mindestens zeitweise nicht alle besetzt waren.

Schneider, der sich in seiner Mitteilung auf Informationen des Stuttgarter Innenministeriums beruft, beurteilt den Stellenzuwachs mit den Worten: „Ich freue mich, dass das Innenministerium die Stärkung der Polizei in der Hochrheinregion beschlossen hat. Damit wird die Arbeit vor Ort unterstützt.“ Zugleich verweist er darauf, dass auch Lörrach und Schopfheim sowie der Verkehrsdienst in Weil am Rhein zusätzliche Stellen bekommen soll.