Rheinfelden Wasserspiele und Torwandschießen

Von Heinz Vollmar

Mit dem 26. Sparkassen-Spielfest, das am Sonntag auch in diesem Jahr vom Turnverein Rheinfelden in Kooperation mit der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden im Europastadion veranstaltet wurde, erlebte die Stadt Rheinfelden einmal mehr ein Fest, das Groß und Klein, Alt und Jung gleichermaßen begeisterte und zum Mitmachen animierte.

Rheinfelden. Dafür verantwortlich ist in jedem Jahr der attraktive Spieleparcours, der unter der Regie des TV Rheinfelden und insbesondere von Klaus Romeike, Veranstaltungsmanager des Vereins, in Szene gesetzt wurde.

Zu den Spielstationen zählten in diesem Jahr neben den klassischen Wasserspielen, Torwandschießen, eine Malwerkstatt, für welche die Schillerschule verantwortlich zeichnete, ein Kleinfeld-Tennis-Parcours sowie das Lenken von Modelschiffen am Stand des MSV Klosterweiher. Daneben begeisterte eine Wasserrutsche, Bogenschießen, ein Spieletreff der Eichendorffschule, Dosenwerfen, Sackhüpfen sowie ein Schubkarrenlauf die vielen Hundert Kinder und Jugendlichen, die gemeinsam mit ihren Eltern die Spielstationen durchliefen.

Eröffnet wurde das 26. Sparkassen-Spielfest im Beisein des stellvertretenden Oberbürgermeisters Wilfried Markus, dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, Rainer Liebenow, dem Sparkassen-Filialdirektor Klaus Schäuble, dem Marketing-Vertreter der Sparkasse Hans Raab sowie den Vertretern des Turnvereins mit Ina Heidemann an dessen Spitze. Sie alle lobten das Sparkassen-Spielfest als Fest für die gesamte Familie. Dankesworte richtete OB Stellvertreter Wilfried Markus an die Vertreter der Sparkasse und des Turnvereins, die es seit Jahren ermöglichen, eine solchen Veranstaltung in einer hervorragenden Qualität auf die Beine zu stellen. Sehenswert war zu Beginn des Spielfestes so auch die Choreografie der Eröffnungszeremonie, als eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen, die Helfer des TV Rheinfelden sowie die Sparkassen-Azubis Hunderte von Luftballons bei fetziger Musik in den Himmel über dem Europastadion steigen ließen und so unter dem Beifall der Besucher das Fest eröffneten. Am Ende freuten sich besonders die teilnehmenden Kinder, die nach dem Durchlaufen aller Spielstationen ein Präsent von der Sparkasse erhielten. Außerdem wurde unter den Teilnehmern ein Familieneintritt für den Europapark in Rust ausgelost.