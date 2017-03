Rheinfelden Wirkt wie ein Schaufenster

19:54 Innenminister: Belgien ist ein Jahr nach Anschlägen sicherer

Brüssel - Ein Jahr nach den verheerenden Brüsseler Terroranschlägen hat sich die Sicherheitslage in Belgien nach Einschätzung von Innenminister Jan Jambon deutlich verbessert. "Dieses Land und diese Hauptstadt sind viel sicherer geworden", sagte Jambon. Zwar gelte in Brüssel weiterhin die Gefahrenstufe drei von vier. Der "Krebs" des Radikalismus sei nicht ausgerottet. Die Arbeit von Polizei und Sicherheitskräften habe sich aber verbessert. Heimgekehrte ausländische Kämpfer würden beispielsweise inzwischen viel engmaschiger überwacht.

19:52 Polizei: Vier Tote und 20 Verletzte bei Terroranschlägen in London

19:28 Vier Leichtverletzte bei Zugunglück in der Schweiz

Luzern - Beim Entgleisen eines Zuges sind in der Schweiz vier Menschen leicht verletzt worden. Der Zug hatte noch kaum Geschwindigkeit, weil sich das Unglück bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Luzern ereignete, wie die Schweizer Bahnen SBB mitteilten. Mehrere Waggons seien unter einer Brücke aus den Schienen gesprungen. Ein Waggon kippte auf die Seite und riss dabei eine Stromleitung herunter. An Bord waren 160 Menschen. Angesichts der dramatischen Bilder waren Rettungskräfte zunächst mit einem Großaufgebot an Krankenwagen im Einsatz.

19:18 Polizei: Vier Tote und mindestens 20 Verletzte in London

London - Bei dem Doppelanschlag am britischen Parlament sind nach Polizeiangaben vier Menschen getötet worden. Mindestens 20 weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Sprecher von Scotland Yard sagte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um einen einzelnen Täter handelt. Am Nachmittag hatte ein Autofahrer auf der Brücke neben dem Parlament mit einem Wagen mehrere Menschen verletzt, darunter drei Polizisten. Ein Mann griff auf dem Parlamentsgelände einen Polizisten mit einem Messer an, dieser starb an den Folgen seiner Verletzungen. Der Angreifer wurde von Polizisten erschossen.