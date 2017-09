Ringen Alle ziehen an einem Strang

Rheinfelden-Adelhausen (mib). Bereits heute Abend geht es für Griffkünstler des TuS Adelhausen II erst auf die Waage und dann auf die Matte. Der Auswärtskampf beim AV Germania geht ab 21.30 Uhr in der dortigen Turn- und Festhalle über die Bühne. „Ungewohnt“, so Coach Thomas Weber sei das. Und wohl auch etwas schwerer zu bewerkstelligen. Gerade für die Akteure, die berufstätig sind und/oder Gewicht machen müssen. „Das ist kein normaler Ablauf. Aber dafür hat man am Samstag mehr Freizeit“, gewinnt Weber diesem Termin doch etwas Positives ab.

Und mit einer positiven Einstellung geht die TuS-Reserve auch diesen vierten Kampftag in der Regionalliga an. „Wir haben ein gutes Team beisammen. Alle wollen gewinnen, wir ziehen alle an einem Strang“, freut sich Weber. Und so soll auch heute Abend etwas Zählbares herausspringen.

Unterschätzen werde man den Aufsteiger keinesfalls. „Sulgen hat auswärts Zell besiegt“, weiß Weber genau. Zudem verfüge Sulgen mit Nodar Egadze und Nika Tatuashvili über zwei starke Georgier und habe mit den beiden Stumpes zwei bundesligaerfahrene Akteure in seinen Reihen. „Ich bin mir aber sicher, auch in Sulgen wird sich der Erfolg für uns einstellen.“

Webers Optimismus kommt nicht von ungefähr. Unter anderem sind es die bärenstarken Neuzugänge Nick Scherer und Arian Güney, die ihm große Freude machen. „Sie sind jung, ihnen gehört die Zukunft. Wir werden sie irgendwann in der Bundesliga sehen“, ist sich Weber sicher. Güney muss in der 86 kg-Greco-Klasse keinen Gegner fürchten.

Die einzige Baustelle ist das Schwergewicht. Da muss improvisiert werden. „Da stellt sich immer ein anderer in den Dienst der Mannschaft“, so Weber. Zuletzt gegen Reilingen-Hockenheim war es Kevin Kähny.