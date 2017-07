Ringen Hammerlock bringt Bronzemedaille

Von Tamara Kähny und Uli Nodler

Einfach riesig! Elena Brugger, die Ausnahme-Ringerin des TuS Adelhausen, zählt in ihrer Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm weiter zu den besten Junioren-Ringerinnen in Europa. Die Studentin der Psychologie begeisterte am Freitag bei den Junioren-Europameisterschaften in Dortmund mit dem Gewinn der Bronzemedaille.

Dortmund. Im vergangenen Jahr hatte die von der Sportstiftung Südbaden geförderte Athletin in der Klasse bis 51 Kilogramm Gold geholt.

„Ich bin wunschlos glücklich. Diese Bronzemedaille hat für mich in dieser für mich neuen Gewichtsklasse einen extrem hohen Stellenwert“, jubelte Elena Brugger nach der Siegerehrung.

Auf dem Weg ins kleine Finale traf sie im Achtelfinale auf die Ungarin Tamara Dollak. Bereits nach einer Minute zwang Elena die Ungarin in die Bodenlage und schulterte sie 34 Sekunden später.

Die Türkin Ayse Vatansever wartete auf die Adelhausenerin im Viertelfinale. Nach einem Beinangriff von Brugger konterte Vatansever mit einem Spaltgriff, doch das Ausnahmetalent aus Eichsel drehte sich gegen ihre Gegnerin und drückte sie in eine gefährliche Lage. Das Aus für die Türkin kam dann schnell. Sie wurde von Elena Brugger in der zweiten Minute der Kampfzeit geschultert.

Im Halbfinale bekam es Brugger dann mit Viktoriia Vaulina zu tun. Die Russin legte mit einem Beinangriff mächtig los, führte schnell 2:0. Doch Elena Brugger wusste sich zu wehren. Die Russin marschierte weiter nach vorne, wurde dann aber von Brugger grandios ausgekontert. Elena nutzte den Schwung für einen Spaltgriff aus und ging mit 4:2 in Führung. Nach 2:30 Minuten glich Vaulina zum 4:4 aus. Brugger lag in der Pause aber noch immer dank der Vierer-Wertung vorne.

Nach der Pause versuchte Brugger die Russin mit Beinangriffen zu überraschen. Doch Vaulina ließ nichts zu.

In der fünften Minute der Kampfzeit drehte sich das Blatt wieder. Mit der Überführung in den Bodenkampf und einem anschließenden Durchdreher ging Vaulina mit 8:4 in Führung. Weitere Beinangriffe von Elena führten nicht zum Erfolg. In den letzten 30 Sekunden des Kampfes baute Vaulina ihren Vorsprung durch Zweier-Wertungen auf 12:4 aus.

Der Weg ins Finale war somit versperrt, doch Elena Brugger durfte immerhin um Bronze kämpfen. Im kleinen Finale traf sie auf die Finnin Jenna Sihtola. Zu Beginn des Kampfes lag Elena mit 0:2-Punkten hinten. Sihtola erhöhte sogar auf 3:0, doch dann lief die Finnin in einen perfekten Brugger-Konter. Elena setzte die Finnin mit einem Hammerlock schachmatt. Diese Grifftechnik ist typisch für den Bodenkampf in beiden Ringkampfdisziplinen. Der Hammerlock zählt zur Griffgruppe der Wälzer. Die Ausführung des Hammerlocks ist das parallele Beherrschen des Gegners in der Bodenlage. Der Angreifer erarbeitet sich den zugewandten Arm des Gegners und wälzt den Gegner unter Belastung um dessen Oberkörper (Hebelwirkung im zugewandten Schultergelenk) zur abgewandten Seite in die gefährliche Lage.

Elena Brugger hatte EM-Bronze gewonnen. Ihre Freude war riesengroß. Noch auf der Matte ließ sich Elena Brugger mit der Deutschland-Fahne von ihren Nationalmannschafts-Kolleginnen und den TuS-Fans ausgiebig feiern.