Rheinfelden-Adelhausen. Eine Medaille im Visier hat Elena Brugger vom TuS Adelhausen: Die amtierende Europameisterin geht morgen bei der Junioren-WM in Mâcon (Frankreich) auf die Matte. „Ich will meine beste Leistung zeigen und alles geben“, lässt das Talent wissen.

Unter Druck setzt sie sich aber nicht: „Eine Medaille ist ja fast immer das Ziel und wäre natürlich auch dieses Mal schön. Aber beim Ringen hängt so viel von der Tagesform ab“, erklärt Brugger. „Wenn aber auch ein bisschen Glück dazu kommt, wie bei der Europameister, dann ist schon einiges möglich.“

Vor gut zwei Monaten trumpfte Brugger in Bukarest mächtig auf. In Rekordzeit legte sie unter anderem im Finale die Französin Hilary Ysaline Honorine nach einer 6:0-Führung im Bodenkampf auf die Schultern.

Bei der WM tritt Brugger wieder in der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm an. 21 Teilnehmer haben gemeldet. Im Auge müsse man vor allem die „starken asiatischen Nationen“ haben, dürfe aber auch den „Rest der Welt“ nicht vergessen, so Brugger, die eine intensive und anstrengende Vorbereitung hinter sich gebracht hat. Mehrere Lehrgänge standen auf dem Programm.

Wichtig: Elena Brugger ist von Verletzungen verschont geblieben. „Das ist auch immer sehr wichtig für den Kopf. Ich bin auf jeden Fall in einer guten Verfassung und freue mich, die schwarz-rot-goldenen Farben auf der Matte vertreten zu dürfen“, sagt Brugger, die am Donnerstag ab 10 Uhr gefordert ist.