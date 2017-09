Ringen Zweiter Saisonheimsieg fest eingeplant

Von Uli Nodler

Bundesligist TuS Adelhausen hat am morgigen Samstag ab 19.30 Uhr in der heimischen Dinkelberghalle den zweiten Saisonsieg fest eingeplant. Zu Gast im neuerlichen südbadischen Derby ist die RKG Freiburg 2000.

Rheinfelden-Adelhausen. „Nach der knappen Niederlage im zweiten Saisonkampf in Neckargartach zählt für mich im zweiten Saisonheimkampf nur ein Sieg“, macht Florian Philipp, der gemeinsam mit Bernd Reichenbach für das Coaching des Erstbundesligisten verantwortlich zeichnet, deutlich. In der Tat geht die Staffel vom Dinkelberg als klarer Favorit in dieses brisante Mattenduell.

Die Gäste aus der Breisgau-Metropole dürften in dieser Saison kaum in der Lage sein, um in die Entscheidung an der Spitze eingreifen zu können. Alles andere als ein Heimsieg des TuS wäre demnach eine Überraschung.

Doch dazu soll es nicht kommen, auch wenn das Verletzungspech auf dem Dinkelberg wieder Einzug gehalten hat. So ist der Einsatz von Alexander Semisorow fraglich. Der Freistil-Leichtgewichtler musste schon bei der 12:14-Niederlage in Neckargartach passen. „Erst am Freitag wird sich entscheiden, ob der Semi ringen wird oder nicht“, informiert Philipp.

Allerdings hängt das Wohl und Wehe in diesem Kampf gewiss nicht davon ab, ob der deutsche Nationalringer antritt oder nicht. Deshalb gibt sich Philipp auch entspannt: „Wir haben auch einen in der Breite starken Kader. Uns wird schon etwas einfallen.“

Auf die leichte Schulter dürfen die Adelhausener den aktuellen Fünften im Siebenerfeld aber nicht nehmen. „Die haben schon ein paar starke Leute in ihren Reihen“, merkt Philipp an. So sind die Freiburger in den schweren Gewichtsklassen nicht zu verachten. Dafür steht in erster Linie Greco-Spezialist Balasz Kiss. Der Ungar, aktueller WM-Dritter, ist nach acht Jahren zur RKG zurückgekehrt und geht in der Vorrunde in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm auf die Matte. In der Rückrunde tritt er dann im Halbschwergewicht (bis 98 kg) an. Kiss hat bislang alle seine Kämpfe gewonnen.

Zu beachten sein wird auf Freiburger Seite der Italiener Givi Davidovi. Von seinen drei bisherigen Kämpfen hat er zwei für sich entscheiden. Und es wird ein Wiedersehen mit dem ehemaligen TuS-Ringer Manuel Wolfer geben. Wolfer startet im Freistil-Leichtgewicht für die RKG Freiburg 2000. Ringt morgen Semisorow, dann wird er wohl auf Wolfer treffen.

Die bisherige Kampfbilanz der RKG Freiburg ist sicherlich etwas verwirrend. Die ersten beiden Kämpfe wurden haushoch verloren. So wurden die Freiburger zum Saisonauftakt auswärts vom ASV Mainz 88 mit 4:18 überrollt. Der erste Saison-Heimkampf gegen Nackenheim ging gar 0:40 verloren. Aber am vergangenen Wochenende setzte sich die RKG beim ASV Urloffen haushoch mit 18:5 durch. Dieses Ergebnis dürfte für den TuS Adelhausen Warnung genug sein.

Bereits am kommenden Dienstag (Feiertag, 3. Oktober) ist der TuS wieder im Einsatz. Dann geht’s zum ASV Mainz 88. Diese Aufgabe wird für Adelhausen sicherlich weitaus schwieriger werden als der Heimkampf gegen den Außenseiter RKG Freiburg 2000.