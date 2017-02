Von Alexandra Günzschel

Die Sonne strahlte gestern Mittag in Rümmingen mit den Narren um die Wette. Und die waren zuhauf zum traditionellen Rosenmontagsumzug gekommen – sei es als mehr oder weniger verkleidete Zuschauer am Straßenrand, oder als aktive Hästräger und Guggemusiker.

Rümmingen. Der Fasnachtsumzug, der sich vom Gewerbegebiet an der Schallbacher Straße über die Kreuzung an der Landstraße bis in den Dorfkern hinein zog, erwies sich einmal mehr als Publikumsmagnet – gerade auch für Familien. Zahlreiche bunt verkleidete Kinder säumten den Straßenrand und stürzten sich begeistert auf die Süßigkeiten, die immer wieder reichlich in Richtung Publikum flogen.

Auch mit Konfettiregen oder auch -duschen wurde nicht gespart. Das bunte Treiben des Narrenwurms ließ am Ende kaum jemanden unbeflockt zurück.

Auf der Tribüne an der Lörracher Straße begrüßte der Ehrenvorsitzende der örtlichen „Dorfhäxe“-Clique, Harald Pollini, über Lautsprecher die einzelnen Fasnachtscliquen, die meisten kamen zu Fuß, andere motorisiert in großen Wagen. Ein solcher Wagen aus Wieslet durfte sogar noch spontan mitmachen, wie Pollini den Zuschauern berichtete. Man sei eben flexibel bei der Rümminger Fasnacht, so sein stolzes Fazit. Insgesamt hatten sich 65 Cliquen mit rund 1200 Hästrägern angemeldet.

Und wer nach dem großen Umzug noch weiterfeiern wollte, hatte dazu Gelegenheit im Narrendorf bei der Gemeindehalle. Dort sorgte im Partyzelt DJ Joe für Stimmung unter den Fasnachtsgästen.