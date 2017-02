Aus Anlass der ersten urkundlichen Erwähnung von Rümmingen vor 1250 Jahren stehen zahlreiche Veranstaltungen im Zeichen des Jubiläums. „Wir wollen uns traditionsbewusst und zugleich jung und modern präsentieren“, umriss Bürgermeisterin Daniela Meier die Absicht des Organisationsteams.

Rümmingen. Auftakt des Jubiläumsjahrs bildete der gelungene Neujahrsempfang der Gemeinde. Im Dreiländermuseum Lörrach wurde dann eine gemeinsame Ausstellung der fünf Jubiläumsdörfer Binzen, Eimeldingen, Haltingen, Rümmingen und Wollbach eröffnet. Rümmingen ist mit mehreren Exponaten vertreten. Die kostenlose Ausstellung im Hebelsaal des Museums dauert noch bis zum 26. März.

Ganz im Zeichen des Jubiläumsjahrs steht der große Fasnachtsumzug der „Dorfhäxe“ am Rosenmontag, 27. Februar. Mehr als 50 teilnehmende Cliquen und Zünfte vermitteln ein buntes Bild alemannischen Brauchtums. Die Narrenparade durchs Dorf beginnt um 14.11 Uhr. Mehrere tausend Besucher werden dazu erwartet.

Am Samstag, 4. März, 14 Uhr, feiert die Zwerge-Clique mit den Jüngsten Kinderfasnacht in der Gemeindehalle. Der alte Brauch des Fasnachtsfeuers lebt am Sonntag, 5. März, 18.30 Uhr, wieder auf. Es wird von Angehörigen der IG Fasnachtsfeuer entzündet.

Auch die Senioren klinken sich in die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem bunten Nachmittag am 5. April, 14.30 Uhr, in der Gemeindehalle ein. Wenig später, am Sonntag, 9. April, veranstaltet die Initiative „Jugend bewegt“ von 11 bis 17 Uhr den „Jugend-Mitmach-Tag“.

Mit einem Kabarettabend setzt Kulturo am Sonntag, 23. April, 18 Uhr, die Reihe „Kultur in der Kapelle“ fort.

Die Mattentalgraben wollen im Jubiläumsjahr am Vorabend des 1. Mai einen besonders stattlichen Maibaum in der Dorfstraße aufstellen.

Eine Kinderaktion in der Gemeindehalle organisiert die Kirchengemeinde vom 19. bis 21. Mai. Unter dem Motto „Woody Town“ bauen Kinder aus Bauklötzen Häuser und Pyramiden.

Perlen „klassischer Musik“ ganz besonderer Art präsentiert Kulturo zum Abschluss der Saison „Kultur in der Kapelle“ am Sonntag, 21. Mai.

Das große Festwochenende findet von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Juni, statt. Das Fest wird am Freitag mit einem von der Rümminger Theatergruppe gestalteten Geschichtsspaziergang durch das Dorf und der Einweihung des neuen Dorfplatzes eröffnet. Das Programm auf dem Festplatz beim Sportgelände an der Schallbacher Straße beginnt am Samstag, 10.30 Uhr. Gleichzeitig präsentieren sich Firmen bei einer Gewerbeschau im Gewerbegebiet. Die örtlichen Vereine und Gruppen erfreuen mit Darbietungen auf der großen Festbühne. Höhepunkt ist ein Open-Air-Konzert mit dem Sänger Karl Frierson und dem Gesangsensemble „Radiance“. Die Aufführungen enden gegen 22.30 Uhr in einem „Lichtermeer“.

Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem „Festgottesdienst im Grünen“, der von den beiden Kirchengemeinden gestaltet wird. Mit einem Konzert erfreut dann der Musikverein aus der Nachbargemeinde Binzen. Nach dem Mittagessen auf dem Festgelände setzen Vereine, Gruppen und Gewerbetreibende ihre Aktionen fort. Um 14 Uhr gibt es einen Kindernachmittag mit Spiel- und Musikangebot.

Mit dem „Jakobustag“ klinkt sich die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 23. Juli, ein weiteres Mal in das Jubiläumsjahr ein. Der Humorverein leistet mit dem „Schwof uf’m Hof“ im Bruck-rainhof einen Jubiläumsbeitrag. „Jugend bewegt“ ist das Motto der Jugendinitiative und der Feuerwehr: An den beiden Sonntagen, 17. und 24. September, sind alle Bürger zur Teilnahme an einer Dorfrallye aufgerufen.

Die Theatergruppe Rümmingen will das Jubiläumsjahr mit Aufführungen vom 10. bis 12. November und vom 17. bis 18. November in der Gemeindehalle bereichern. Mit dem Häxeball am 24. November, dem Weihnachtsmarkt am 16. und 17. Dezember im Bruckrain und dem Weihnachtssingen des Sängerbunds am 17. Dezember endet das Jubiläumsjahr.