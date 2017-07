SC Freiburg SCF kickt im Grütt: Countdown läuft

Lörrach (mib). Übermorgen ist es soweit: Dann absolviert Bundesligist SC Freiburg sein erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison im Grütt. Gegner ist Verbandsliga-Neuling FV Lörrach-Brombach. Die Partie wird am kommenden Donnerstag um 18 Uhr in Lörrach angepfiffen.

In der Geschäftsstelle unserer Zeitung in Lörrach gibt es spezielle Sitzplatzkarten für das Spiel, das ausnahmsweise 4x30 Minuten dauern wird. Die Plätze befinden sich auf einer mobilen Tribüne. Die Sitzplatzkarte kostet im Vorverkauf 15 Euro und sollte Personen vorbehalten werden, die keine 120 Minuten stehen können.

Die Profis aus dem Breisgau haben am gestrigen Montag, 9.30 Uhr, die Vorbereitung für die kommende Spielzeit aufgenommen. In der ersten Phase der Vorbereitung tritt der SC insgesamt zu fünf Freundschaftsspielen in Südbaden an. Der Startschuss fällt in Lörrach.

Vom 15. bis 26. Juli geht es für die Freiburger dann ins Trainingslager nach Schruns, ehe am Donnerstag, 27. Juli, das Hinspiel der dritten Quali-Runde um den Platz in der Europa League ansteht. Der Gegner wird am 14. Juli ausgelost.

Die Saison 2017/2018 beginnt am Wochenende 19./20. August mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Eine Woche später reist der SCF zum Vizemeister nach Leipzig, danach kommt zum zweiten Heimspiel Borussia Dortmund ins Schwarzwaldstadion. Die fixen Terminierungen hängen vom Abschneiden in der Europa League-Qualifikation ab.