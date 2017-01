Freiburg (pd). Auch das zweite Testspiel nach der Winterpause haben die Bundesliga-Frauen des SC Freiburg gewonnen. Gegen den Zweitligisten 1. FC Saarbrücken schlug am Ende in Buggingen ein klarer 4:0-Erfolg zu Buche.

Nach torloser erste Hälfte mit leichten Vorteilen für den Sport-Club fiel in der 55. Minute Treffer Nummer eins durch Giulia Gwinn. Zwei Minuten später schon war es Sarah Puntigam, die das 2:0 markierte. Lina Magull erhöhte nach 68 Minuten auf 3:0. Neun Minuten vor dem Ende schraubte Juliane Maier das Ergebnis auf 4:0.

Derweil hat Carolin Schiewe (28) ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Schiewe spielt seit der Saison 2015/16 für den Sport-Club, stand seitdem in allen 39 Pflichtspielen in der Frauen-Bundesliga und im DFB-Pokal auf dem Rasen und erzielte dabei drei Tore. Für die 28-jährige ist die Verlängerung ein logischer Schritt. „Das Umfeld, die Menschen, die Stadt, die Bedingungen - hier in Freiburg passt alles.“

SC-Managerin Birgit Bauer: „Caro Schiewe ist dank ihrer Erfahrung und sportlichen Klasse für unser junges Team unverzichtbar.“