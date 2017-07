Schallbach Stand-Up-Paddling, Goldwaschen und eine Kanutour

Schallbach/Wittlingen (sih). Action und Basteln, Naturerlebnis und Trendsportarten: Mit 31 Angeboten ist auch in diesem Sommerferien dafür gesorgt, dass bei den Kindern aus Schallbach und Wittlingen keine Langeweile aufkommt. Am Freitag, 28. Juli, geht es los mit einer Nachtwanderung, die letzte Veranstaltung, Hüttenbau aus Naturmaterialien bei der Wittlinger Mühle, ist am Samstag, 9. September.

Organisatoren sind auch in diesem Jahr Schallbachs Kinder- und Jugendförderverein sowie engagierte Wittlinger Bürger, die Finanzierung tragen der Förderverein und die Gemeinde Wittlingen je zur Hälfte. Erstmals gehören zum Programm Goldwaschen an den Isteiner Schwellen und Stand-Up-Paddling im Strandbad Titisee. Dabei kommt man stehend mittels Stechpaddel auf einer Art Surfbrett voran.

Kinder, die wie eine Nixe mit Fischschwanz im Wasser unterwegs sein wollen, können das beim Angebot „Schwimmen wie eine Meerjungfrau“ im Laguna Badeland in Weil am Rhein tun, Meerjungfrauenkostüme sind vorhanden. Kleine Höhenflüge ermöglicht das Klettern ohne Kletterseil und -gurt in Absprunghöhe in Lörrachs Boulderhalle. Eine entspannte Fahrt auf dem Altrhein verspricht die Kanu-Tour von Bad Bellingen bis Neuenburg-Grißheim. Über die Ortsgrenzen hinaus geht es auch beim Ausflug in das Bauerhausmuseum Schneiderhof und beim „Tag mit dem Feldberg-Ranger“. Mit dem Forscher-Nachmittag „Unser Körper“, mit Bogenschießen, Tischkicker-Turnier, Waldbegehung mit dem Jäger, Tänzen aus aller Welt, Kinderdisco, Back- und Bastelangeboten und vielem mehr ist für Abwechslung gesorgt. Auch das beliebte „Schmieden mit Altbürgermeister Rudolf Schöpflin“ steht wieder auf dem Programm.

Aus organisatorischen Gründen wird um frühzeitige Anmeldung gebeten. Ansprechpartner bei allgemeinen Fragen zum Ferienprogramm sind Sabine Wanner, Tel. 07621/56 03 464, und Christina Neu, Tel. 07621/58 89 443, E-Mail: neu.christina@googlemail.com.