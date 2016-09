Junge Musikerinnen mit Mützen und Schals: Das wäre noch vor einer Woche undenkbar gewesen. Nun jedoch ist der Herbst gekommen. Drinnen in der Kirche St. Leodegar schmückte ein prächtiges Erntedankarrangement den Altarraum, draußen rückte man beim Patroziniumsfest der katholischen Seelsorgeeinheit Schliengen zusammen. Von Silke Hartenstein Schliengen. Unter dem schützenden Zeltdach im Hof des Pfarrsaals und im Pfarrsaal selbst genossen die Besucher die musikalische Unterhaltung durch das Jugendorchester des Musikvereins Schliengen und die Schliengener Handörgler. Dazu gab es die von den Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft zubereiteten warmen Speisen und feinen Kuchen. Unterstützung erhielten die Damen des katholischen Frauenverbands durch Mitglieder des Kirchenchors, und auch die Ministranten waren mit ihrem Waffelstand mit von der Partie. „Alle Gruppierungen der Seelsorgeeinheit arbeiten hier mit“, freute sich Pfarrgemeinderat Jonas Büchin. Auch, wenn die Kirchengemeinde seit dem Weggang von Pater Marian ohne eigenen Pfarrer ist, war die Geistlichkeit beim Patroziniumsfest gut vertreten: Im, vom Kirchenchor musikalisch umrahmten Gottesdienst widmete sich Pfarrer Manfred Huber in seiner Predigt dem Propheten Amos und somit den großen Themen soziale Gerechtigkeit und soziale Missstände. Den Gedanken des Teilens setzt die Kirchengemeinde in die Tat um: Der Verkaufsstand „Fairer Handel“ war beim Patroziniumsfest vertreten, und die Einnahmen aus dem Fest gehen an einen guten Zweck. Über Mangel an Zuhörern konnte Pfarrer Huber, der sich derzeit gemeinsam mit Pfarrer Josef Dorbath um die Seelsorgeeinheit (SE) kümmert, nicht klagen. 130 Besucher und 30 Ministranten aus der gesamten SE waren gekommen. Später gesellte sich Pfarrer Josef Dorbath zu den Festgästen. Wie er auf Anfrage unserer Zeitung sagte, gebe es bereits einen Bewerber für die vakante Pfarrerstelle, doch müsse die Stelle noch ausgeschrieben werden. Dorbath: „Die Entscheidung fällt nicht vor November“. Es gibt einen Bewerber für vakante Pfarrstelle Damit sich auch die Kinder beim Fest wohl fühlen, war für ihre Unterhaltung gesorgt, mit Bibelrallye und Bastelecke im Gewölbekeller der Ministranten und mit der Vorlesestunde samt Bilderbuchkino in der katholischen öffentlichen Bücherei. Hier gab es zudem beim Gewinnspiel Büchergutscheine zu gewinnen. Gefragt wurde nach der Anzahl der Medien, über die die vor einem Jahr wieder eröffnete Bücherei verfügt: 1487 sind es mittlerweile.