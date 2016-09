Schliengen (boe). Personelle Veränderungen gibt es an der Hebelschule in Schliengen. Konrektorin Hildegard Matt, die seit 2011 an der Gemeinschaftsschule tätig war, ist in Pension gegangen. Ihr Nachfolger ist Peter Tanner. Der 31-jährige Pädagoge, der in Tannenkirch wohnt, ist bereits seit vier Jahren Lehrer an der Hebelschule. Die Schulleitung an der Hebelschule in Schliengen mit ihren drei Außenstellen in Mauchen, Liel und Nieder­eggenen ist damit wieder komplett. Der Realschullehrer Peter Tanner hat Mathe, Biologie und Sport studiert. Nach seinem Referendariat an der Realschule in Steinen habe er sich gezielt in Schliengen beworben. „Ich fand es reizvoll, die neue Lernkultur an der Schule mitzugestalten.“ Peter Tanner hatte schon vor seiner Bewerbung auf die Konrektorenstelle Einblick in die Schulleitungsebene, so war er in die Organisation der Ganztagsschule und der Stundenpläne involviert. Er sieht es als spannende Aufgabe an, das Gemeinschaftsschulkonzept weiterzuentwickeln. Für das neue Schuljahr, das am Montag startet, ist die Hebelschule mit ihren Grundschulen und dem Sekundarbereich jedenfalls gerüstet, wie der neue Konrektor und auch Rektor Andreas Schlageter im Gespräch mit unserer Zeitung meinten. Die Baumaßnahmen seien soweit abgeschlossen und die Stundenpläne stehen (wir berichten noch).