Schliengen Verjüngungsschnitt für 40 Bäume

Eine Baumschnittaktion des BUND fand auf einer Streuobstwiese in Obereggenen statt. Für diesen Arbeitseinsatz bekamen die Helfer der BUND-Gruppe Bad Bellingen-Schliengen ehrenamtliche Unterstützung von Landschaftsgärtnern und Lehrlingen vom Goetheanum in Dornach. Den rund 40 Bäumen auf der Streuobstwiese wurde ein Verjüngungsschnitt verpasst, wie der BUND mitteilt. Die Gruppe der Helfer war international besetzt „und arbeitete den ganzen Tag über sehr fleißig und konzentriert, so dass die Aktion gegen Abend beendet war“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

n Weitere Informationen unter www.bund-schliengen.de.

Foto: zVg